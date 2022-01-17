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Номер извещения
ГП112558
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На поставку расходных материалов и зап. частей для УИТ согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.12.2021 08:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-37
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
bormovaiv@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бормова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
"Поставка расходных материалов и запасных частей для УИТ" согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.01.2022 15:00 GMT +317.01.2022 15:0017.01.2022 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112558Дата и время окончания срока приема заявок "Поставка расходных материалов и запасных частей для УИТ" согласно ТЗМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
21.01.2022 10:0021.01.2022 10:0021.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112558Подведение итогов не позднее "Поставка расходных материалов и запасных частей для УИТ" согласно ТЗМеждуреченск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Поставка расходных материалов и запасных частей для УИТ" согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652877 Кемеровская область, г. Междуреченск Южная промзона, Складское хозяйство ПАО «Южный Кузбасс.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
19.20.29.211
20.59.30.190
27.33.13.161
27.20.23.190
Документация лота
Кол-во: 41
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 42
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 23
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 2
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