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    Главная / Торги / На поставку расходных материалов и зап. частей для УИТ согласно ТЗ

    На поставку расходных материалов и зап. частей для УИТ согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.01.2022 15:0017.01.2022 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112558Дата и время окончания срока приема заявок "Поставка расходных материалов и запасных частей для УИТ" согласно ТЗМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112558

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На поставку расходных материалов и зап. частей для УИТ согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.12.2021 08:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_1.PDF

    Приложение_4_Реквизиты_грузополучателя.doc

    Приложение_2_Спецификация_форма.doc

    Приложение_1_Договор__поставки_форма.rtf

    закупочная_документация.doc

    Приложение_3_Анкета.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-37

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    bormovaiv@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бормова Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    "Поставка расходных материалов и запасных частей для УИТ" согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.01.2022 15:00 GMT +317.01.2022 15:0017.01.2022 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112558Дата и время окончания срока приема заявок "Поставка расходных материалов и запасных частей для УИТ" согласно ТЗМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2022 10:0021.01.2022 10:0021.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112558Подведение итогов не позднее "Поставка расходных материалов и запасных частей для УИТ" согласно ТЗМеждуреченск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.01.202221.01.2022 10:0021.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112558Подведение итогов не позднее "Поставка расходных материалов и запасных частей для УИТ" согласно ТЗМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Поставка расходных материалов и запасных частей для УИТ" согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877 Кемеровская область, г. Междуреченск Южная промзона, Складское хозяйство ПАО «Южный Кузбасс.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    14 календарных дней с момента подписания договора и спецификации обеими сторонами
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.211

    Смазки пластичные

    20.59.30.190

    Чернила прочие

    27.33.13.161

    Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_1.PDF

    14.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тонер-картридж для Xerox VersaLink совместимый B405 24.6k p/n:106R03585"

    Кол-во: 41

    "Позиция 2"

    "Чип Xerox VersaLink B7030 113R00779 drum (80k)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Картридж C4844A №10 черный совместимый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Картридж HP Q2612A для LJ 1010/1012/1015 (совместимый)"

    Кол-во: 42

    "Позиция 5"

    "Картридж HP DesignJet 800/800ps голубой p/n:C4911A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Головка печатающая HP С4812А №11 пурпурный для DJ 500/800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Картридж HP CE285A для LJ P1102 (совместимый)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Тонер-картридж Bulat для Xerox C7020 Желтый p/n:106R03746"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Вал тефлоновый Xerox VersaLink B405"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Тонер-картридж Bulat для Xerox C7020 Черный p/n:106R03745"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Тонер-картридж для Xerox VersaLink совместимый B7030_3Т 31k 106R03396"

    Кол-во: 23

    "Позиция 12"

    "Накладка тканевая прижимной планки фьюзера XEROX VersaLink C7020, B7030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Головка печатающая HP С4813А №11 желтый для DJ 500/800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Фотобарабан (фотовал) HP LJ 1010/1012/1015/1020"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Картридж Cactus 728XL CS-F9J66A пурпурный для HP DJ T730/T830 130мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Чип для картриджа Xerox VL C7020 (106R03745) Black"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Картридж Cactus 728XL CS-F9J67A голубой для HP DJ T730/T830 130мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Картридж Cactus 728XL CS-F9J65A желтый для HP DJ T730/T830 130мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Картридж Cactus 728XXL CS-F9J68A черный матовый для HP DJ T730/T830 300мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Накладка тканевая прижимной планки фьюзера для Xerox VLB405 CET311018"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Головка печатающая HP С4811А №11 голубой для DJ 500/800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Тонер-картридж Bulat для Xerox C7020 Красный p/n:106R03747"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Чип для картриджа Xerox VL C7020 (106R03747) Magenta"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Чип для картриджа Xerox VL C7020 (106R03746) Yellow"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Чип для принт-картриджа Xerox VersaLink C7020 (113R00780)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Фотобарабан БУЛАТ s-Line Xerox VL B400 (65k) p/n:101R00554"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Тонер-картридж Bulat для Xerox C7020 Синий p/n:106R03748"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Чип Xerox VersaLink B405 101R00554 drum (65k)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Картридж HP CE505X для HP LJ2035/2055 совместимый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Картридж №82 HP C4912A пурпурный для HP DJ 800/800ps"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Термопленка HP LJ 1010/1022/1200/1320/1300/Р2015 с термосмазкой p/n:RG9-1494-Film"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Ролик захвата бумаги Xerox B405"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Тонер HP LJ 1010/1012/1015 1000гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Картридж №82 HP С4913А желтый для HP DJ 800/800ps"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Головка печатающая HP DJ 500 PS С4810A черный(№11)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Термопленка КМТ Xerox VersaLink B405/Phaser 3610/3655X/WC 3615"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Чип для картриджа Xerox VL C7020 (106R03748) Cyan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Фотобарабан Булат Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035 p/n:DCRXVL7025010"

    Кол-во: 9

    "Позиция 39"

    "Термопленка КМТ XEROX VersaLink B7035, C7020"

    Кол-во: 2

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