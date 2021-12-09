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Номер извещения
АП010001
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фанеры ламинированной на объект строительства МГ «Сила Сибири» Этап 5.3 КС-3 «Амгинская» для нужд ООО «СГК-1»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 21:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420
Контактный телефон
+7 812 665-07-40
Факс
Адрес электронной почты
pukhkalora@sgc-1.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курбат Анастасия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка фанеры ламинированной на объект строительства МГ «Сила Сибири» Этап 5.3 КС-3 «Амгинская» для нужд ООО «СГК-1»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010001Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фанеры ламинированной на объект строительства МГ «Сила Сибири» Этап 5.3 КС-3 «Амгинская» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 23:0017.12.2021 23:0017.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010001Подведение итогов не позднее Поставка фанеры ламинированной на объект строительства МГ «Сила Сибири» Этап 5.3 КС-3 «Амгинская» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фанеры ламинированной на объект строительства МГ «Сила Сибири» Этап 5.3 КС-3 «Амгинская» для нужд ООО «СГК-1»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420
16.21.12.110
Документация лота
Кол-во: 1440
Кол-во: 400
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