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    Главная / Торги / Закупка расходных материалов для оргтехники

    Закупка расходных материалов для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112557Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы для оргтехникиПетроградскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112557

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка расходных материалов для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 21:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    оформление_предложения.pdf

    закупка_картриджеи__декабрь_2021.xlsx

    ГП112557_second_parts_protocol.rtf

    ГП112557_second_parts_protocol__2.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
    Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА

    Юридический адрес

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Почтовый адрес

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Контактный телефон

    +7 812 960-15-80

    Факс

    +7 812 960-15-82

    Адрес электронной почты

    d.samsonenko@ska.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Храмцов Илья Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Петроградский

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расходные материалы для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112557Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы для оргтехникиПетроградский

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 11:0013.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112557Дата и время вскрытия заявок Расходные материалы для оргтехникиПетроградский

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 11:0013.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112557Подведение итогов не позднее Расходные материалы для оргтехникиПетроградский

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112557Подведение итогов не позднее Расходные материалы для оргтехникиПетроградский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы для оргтехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Общество с ограниченной ответственностью "Хоккейный Клуб СКА", 193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.Российский, д.6, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты и поставки товара регулируются договором поставки. 100% постоплата в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта (товарной накладной ТОРГ-12) о приемке товара. Поставка выполняется в срок не более 4 недель с даты подписания договора. Доставка выполняется силами и средствами поставщика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
    Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА

    Адрес местонахождения

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25.000

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    закупка_картриджеи__декабрь_2021.xlsx

    03.12.2021

    оформление_предложения.pdf

    03.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108318/name/61b70e76ab79e8.34280922

    13.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108408/name/61b71b1059c682.73640941

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "26X (CF226X) для HP m426"

    Кол-во: 35

    "Позиция 2"

    "80X (CF280X) для HP m425"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "646X (CE264X) черный для HP cm4540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "646A (CF033A) пурпурный для HP cm4540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "646A (CF031A) голубой для HP cm4540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "646A (CF032A) желтый для HP cm4540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "657x (CF473x) пурпурный для m681, m682"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "657x (CF472x) желтый для m681, m682"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "657x (CF471x) голубой для m681, m682"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "657X (CF470X) черный для m681, m682"

    Кол-во: 13

    "Позиция 11"

    "653A (CF323A) пурпурный для HP m680"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "653A (CF322A) желтый для HP m680"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "653A (CF321A) голубой для HP m680"

    Кол-во: 7

    "Позиция 14"

    "653X (CF320X) черный для HP m680"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Набор перемещателя CE249A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Набор термоэлемента 220V-CE247A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Комплект запасных роликов HP CC493-67907"

    Кол-во: 3

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