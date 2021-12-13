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Номер извещения
ГП112557
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка расходных материалов для оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 21:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Почтовый адрес
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Контактный телефон
+7 812 960-15-80
Факс
+7 812 960-15-82
Адрес электронной почты
d.samsonenko@ska.ru
Ф.И.О. контактного лица
Храмцов Илья Петрович
Место рассмотрения предложений
Петроградский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Расходные материалы для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112557Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы для оргтехникиПетроградский
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 11:0013.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112557Дата и время вскрытия заявок Расходные материалы для оргтехникиПетроградский
Подведение итогов не позднее
13.12.2021 11:0013.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112557Подведение итогов не позднее Расходные материалы для оргтехникиПетроградский
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Расходные материалы для оргтехники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 лот
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Общество с ограниченной ответственностью "Хоккейный Клуб СКА", 193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.Российский, д.6, строение 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Адрес местонахождения
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
28.23.25.000
Документация лота
Кол-во: 35
Кол-во: 11
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 13
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
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