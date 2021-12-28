Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Цена договора и требования к обеспечению

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

или

* Если это является обязательным условием

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "CST3060200-A - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-2" (Ду=47мм), сталь, Рмакс=275 бар (с местом под кольцо)" Кол-во: 23

"Позиция 2" "CST3060200-B - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-2" (Ду=47мм), сталь, Рмакс=275 бар (без места под кольцо)" Кол-во: 29

"Позиция 3" "SFT3006200 - Комплект из 2-х полуфланцев SAE3000-2" для штуцеров типа CST, сталь, Рмакс=210 бар" Кол-во: 23

"Позиция 4" "SFIM3006200 - Контрфланец SAE3000-2 прижимное кольцо, для CST3060200-B, М12, сталь" Кол-во: 29

"Позиция 5" "F108G200-M - Фланец присоединительный SAE3000, G2", сталь 200бар (в комплекте с винтами М12х45 и резин. кольцом OR4225)" Кол-во: 8

"Позиция 6" "CST3049112-A. - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-1 1/2" (Ду=38мм), сталь, Рмакс=275 бар (с местом под кольцо)" Кол-во: 72

"Позиция 7" "CST3049112-B - Штуцер прямой приварной контрфланец SAE3000-1 1/2" (Ду=38мм), сталь, Рмакс=275 бар, без проточки под кольцо" Кол-во: 84

"Позиция 8" "SFT3005112 - Комплект из 2-х полуфланцев SAE3000-1 1/2" для штуцеров типа CST, сталь, Рмакс=210 бар" Кол-во: 72

"Позиция 9" "SFIM3005112 - Контрфланец SAE3000-1"1/2 прижимное кольцо, для CST3049112-B, М12, сталь" Кол-во: 84

"Позиция 10" "F106G112-M - Фланец присоединительный SAE3000, G1 1/2", сталь 200бар (в комплекте с винтами М12х45 и резин. кольцом OR4187)" Кол-во: 14

"Позиция 11" "CST3033100-A - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-1" (Ду=25мм), сталь, Рмакс=275 бар (с местом под кольцо)" Кол-во: 52

"Позиция 12" "CST3033100-B - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-1" (Ду=25мм), сталь, Рмакс=275 бар (без места под кольцо)" Кол-во: 64

"Позиция 13" "SFT3003100 - Комплект из 2-х полуфланцев SAE3000-1" для штуцеров типа CST, сталь, Рмакс=210 бар" Кол-во: 52

"Позиция 14" "SFIM3003100 - Контрфланец SAE3000-1" прижимное кольцо, для CST3033100-B, М10, сталь" Кол-во: 64

"Позиция 15" "F102G100-M - Фланец присоединительный SAE3000, G1", сталь 345бар (в комплекте с винтами М10х35 и резин. кольцом OR4131)" Кол-во: 14

"Позиция 16" "CST3021012-A - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-1/2" (Ду=13мм), сталь, Рмакс=275 бар (с местом под кольцо)" Кол-во: 76

"Позиция 17" "CST3021012-B - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-1/2" (Ду=13мм), сталь, Рмакс=275 бар (без места под кольцо)" Кол-во: 96

"Позиция 18" "SFT3001012 - Комплект из 2-х полуфланцев SAE3000-1/2" для штуцеров типа CST, сталь, Рмакс=210 бар" Кол-во: 76

"Позиция 19" "SFIM3001012 - Контрфланец SAE3000-1/2" прижимное кольцо, для CST3021012-B, М8, сталь" Кол-во: 96

"Позиция 20" "F080G012-M - Фланец присоединительный SAE3000, G1/2", сталь 345бар (в комплекте с винтами М8х30 и резин. кольцом OR4075)" Кол-во: 22