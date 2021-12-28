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    Главная / Торги / Трубопроводная арматура

    Трубопроводная арматура

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112556Дата и время окончания срока приема заявок Трубопроводная арматураКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112556

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    773

    Наименование закупки

    Трубопроводная арматура

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 21:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__ТПА_.doc

    Шаблон_договора_поставки__Приложение__2_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трубопроводная арматура

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2021 09:00 GMT +328.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112556Дата и время окончания срока приема заявок Трубопроводная арматураКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112556Подведение итогов не позднее Трубопроводная арматураКолпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112556Подведение итогов не позднее Трубопроводная арматураКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубопроводная арматура

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "CST3060200-A - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-2" (Ду=47мм), сталь, Рмакс=275 бар (с местом под кольцо)"

    Кол-во: 23

    "Позиция 2"

    "CST3060200-B - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-2" (Ду=47мм), сталь, Рмакс=275 бар (без места под кольцо)"

    Кол-во: 29

    "Позиция 3"

    "SFT3006200 - Комплект из 2-х полуфланцев SAE3000-2" для штуцеров типа CST, сталь, Рмакс=210 бар"

    Кол-во: 23

    "Позиция 4"

    "SFIM3006200 - Контрфланец SAE3000-2 прижимное кольцо, для CST3060200-B, М12, сталь"

    Кол-во: 29

    "Позиция 5"

    "F108G200-M - Фланец присоединительный SAE3000, G2", сталь 200бар (в комплекте с винтами М12х45 и резин. кольцом OR4225)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "CST3049112-A. - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-1 1/2" (Ду=38мм), сталь, Рмакс=275 бар (с местом под кольцо)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 7"

    "CST3049112-B - Штуцер прямой приварной контрфланец SAE3000-1 1/2" (Ду=38мм), сталь, Рмакс=275 бар, без проточки под кольцо"

    Кол-во: 84

    "Позиция 8"

    "SFT3005112 - Комплект из 2-х полуфланцев SAE3000-1 1/2" для штуцеров типа CST, сталь, Рмакс=210 бар"

    Кол-во: 72

    "Позиция 9"

    "SFIM3005112 - Контрфланец SAE3000-1"1/2 прижимное кольцо, для CST3049112-B, М12, сталь"

    Кол-во: 84

    "Позиция 10"

    "F106G112-M - Фланец присоединительный SAE3000, G1 1/2", сталь 200бар (в комплекте с винтами М12х45 и резин. кольцом OR4187)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 11"

    "CST3033100-A - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-1" (Ду=25мм), сталь, Рмакс=275 бар (с местом под кольцо)"

    Кол-во: 52

    "Позиция 12"

    "CST3033100-B - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-1" (Ду=25мм), сталь, Рмакс=275 бар (без места под кольцо)"

    Кол-во: 64

    "Позиция 13"

    "SFT3003100 - Комплект из 2-х полуфланцев SAE3000-1" для штуцеров типа CST, сталь, Рмакс=210 бар"

    Кол-во: 52

    "Позиция 14"

    "SFIM3003100 - Контрфланец SAE3000-1" прижимное кольцо, для CST3033100-B, М10, сталь"

    Кол-во: 64

    "Позиция 15"

    "F102G100-M - Фланец присоединительный SAE3000, G1", сталь 345бар (в комплекте с винтами М10х35 и резин. кольцом OR4131)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 16"

    "CST3021012-A - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-1/2" (Ду=13мм), сталь, Рмакс=275 бар (с местом под кольцо)"

    Кол-во: 76

    "Позиция 17"

    "CST3021012-B - Штуцер прямой приварной под фланец SAE3000-1/2" (Ду=13мм), сталь, Рмакс=275 бар (без места под кольцо)"

    Кол-во: 96

    "Позиция 18"

    "SFT3001012 - Комплект из 2-х полуфланцев SAE3000-1/2" для штуцеров типа CST, сталь, Рмакс=210 бар"

    Кол-во: 76

    "Позиция 19"

    "SFIM3001012 - Контрфланец SAE3000-1/2" прижимное кольцо, для CST3021012-B, М8, сталь"

    Кол-во: 96

    "Позиция 20"

    "F080G012-M - Фланец присоединительный SAE3000, G1/2", сталь 345бар (в комплекте с винтами М8х30 и резин. кольцом OR4075)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 21"

    "Клапан угловой запорный КЗУ ДУ15 РУ325 ТУ3742-005-05777029-2010"

    Кол-во: 5

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