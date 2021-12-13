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    Главная / Торги / R_1127_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее аукцион)

    R_1127_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее аукцион)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904134Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110904134

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_1127_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее аукцион)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 20:35

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    R_1127_2.rar

    Итоговый_протокол_R_1127_3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 314 29-04042 доб. 21

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tihomirova@gpnof.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихомирова Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 09:0024.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904134Подведение итогов не позднее ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >

    Начальная цена

    10 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.21.122

    Аппараты дыхательные реанимационные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122611/name/61c94f1c1db797.05330237

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель д/электродов нейтральн. многораз. д/Erbe дл.4,5м №1 101-003"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Кабель биполярный пинцеты BOWA д/Erbe дл.4м №1 101-040"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Кабель монополярный коннектор 4мм д/Erbe дл.4,5м №1 101-051"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Кабель монополярный электроды артроскопич. и LAP д/Erbe дл.4,5м №1 101-060"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Кабель монополярный коннектор 2мм д/Erbe дл.4,5м №1 106-045"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Кабель монополярный д/резектоскопа Wolf/Storz Comfort дл.4,5м №1 106-145"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Кабель монополярный д/резектоскопа Storz Comfort дл.4,5м №1 106-245"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Кабель монополярный д/эндоскоп. инструментов 2,8мм д/Erbe дл.4,5м №1 131-045"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Кабель монополярный д/эндоскоп. инструментов 4мм д/Erbe дл.4,5м №1 132-045"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Электрод нейтральный многораз. д/взрослых д/Erbe 250*150мм №1 193-008"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "Электрод нейтральный многораз. д/детей д/Erbe 150*80мм №1 193-016"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "Держатель электродов JackKNIFE с 2-мя кнопками коннектор 2,4мм, штекер 3-х контактный дл.4,5м №1 220-045"

    Кол-во:

    "Позиция 13"

    "Держатель электродов JackKNIFE с 2-мя кнопками диам.4мм, штекер 3-х контактный, кабель дл.4,5м №1 220-145"

    Кол-во:

    "Позиция 14"

    "Электрод нейтральный многораз. д/детей международн. 150*80мм №1 232-003"

    Кол-во:

    "Позиция 15"

    "Электрод нейтральный многораз. д/взрослых международн. 250*150мм №1 242-003"

    Кол-во:

    "Позиция 16"

    "Кабель монополярный электроды артроскопич. и LAP 4 мм дл.4,5м №1 280-035"

    Кол-во:

    "Позиция 17"

    "Кабель монополярный коннектор 4мм дл.4,5м №1 280-050"

    Кол-во:

    "Позиция 18"

    "Кабель д/электродов нейтральн. однораз. д/Erbe дл.4,5м №1 294-050"

    Кол-во:

    "Позиция 19"

    "Кабель биполярный пинцеты BOWA 2-контактный инструмент 28мм дл.4,5м №1 351-040"

    Кол-во:

    "Позиция 20"

    "Кабель биполярный д/резектоскопа Storz Comfort дл.4,5м №1 352-145"

    Кол-во:

    "Позиция 21"

    "Кабель биполярный инструмент лапароск. Storz Comfort дл.4,5м №1 352-245"

    Кол-во:

    "Позиция 22"

    "Кабель биполярный д/резектоскопа Wolf Comfort дл.4,5м №1 354-145"

    Кол-во:

    "Позиция 23"

    "Кабель биполярный д/резектоскопа Olympus Comfort дл.4,5м №1 355-145"

    Кол-во:

    "Позиция 24"

    "Кабель д/BiZZER/TissueSeal дл.4,5м №1 378-045"

    Кол-во:

    "Позиция 25"

    "Кабель д/BiZZER/TissueSeal д/Erbe дл.4,5м №1 378-145"

    Кол-во:

    "Позиция 26"

    "Кабель д/электродов нейтральн. однораз. международн. дл.4,5м №1 380-050"

    Кол-во:

    "Позиция 27"

    "Кабель д/электродов нейтральн. многораз. международн. дл.4,5м №1 385-050"

    Кол-во:

    "Позиция 28"

    "Кабель монополярный коннектор 2мм д/эндоскоп. инструментов 4мм дл.4,5м №1 405-045"

    Кол-во:

    "Позиция 29"

    "Кабель монополярный д/эндоскоп. инструментов 2,8мм д/4 мм дл.4,5м №1 431-045"

    Кол-во:

    "Позиция 30"

    "Кабель монополярный д/эндоскоп. инструментов 4мм д/4 мм дл.4,5м №1 432-045"

    Кол-во:

    "Позиция 31"

    "Электрод-нож прямой коннектор 4мм №5 500-007"

    Кол-во:

    "Позиция 32"

    "Электрод-игла прямой коннектор 4мм №5 500-011"

    Кол-во:

    "Позиция 33"

    "Электрод-петля проволочный коннектор 4мм д.10мм №5 500-015"

    Кол-во:

    "Позиция 34"

    "Электрод-петля ленточный коннектор 4мм д.10мм №5 500-017"

    Кол-во:

    "Позиция 35"

    "Электрод-шарик прямой коннектор 4мм д.4мм №5 500-021"

    Кол-во:

    "Позиция 36"

    "Электрод-микроигла вольфрамов. прямой коннектор 4мм №1 500-112"

    Кол-во:

    "Позиция 37"

    "Электрод-микроигла вольфрамов. изогн. коннектор 4мм №1 500-113"

    Кол-во:

    "Позиция 38"

    "Электрод-игла изогнутый на 45 гр. коннектор 4мм №5 500-124"

    Кол-во:

    "Позиция 39"

    "Электрод-нож тонкий, прямой коннектор 4мм №5 500-127"

    Кол-во:

    "Позиция 40"

    "Удлинитель электрода прямой коннектор 4мм дл.175мм №1 500-150"

    Кол-во:

    "Позиция 41"

    "Электрод-нож прямой изолиров. коннектор 4мм 154мм №1 520-028"

    Кол-во:

    "Позиция 42"

    "Электрод-микроигла вольфрамов. прямой коннектор 2,4мм №1 530-012"

    Кол-во:

    "Позиция 43"

    "Электрод-микроигла вольфрамов. изогн. коннектор 2,4мм №1 530-013"

    Кол-во:

    "Позиция 44"

    "Электрод-петля проволочный коннектор 2,4мм д.10мм №5 530-015"

    Кол-во:

    "Позиция 45"

    "Электрод-петля ленточный коннектор 2,4мм д.10мм №5 530-017"

    Кол-во:

    "Позиция 46"

    "Электрод-шарик прямой коннектор 2,4мм д.4мм №5 530-021"

    Кол-во:

    "Позиция 47"

    "Электрод-нож прямой изолиров. коннектор 2,4мм 152мм №1 530-028"

    Кол-во:

    "Позиция 48"

    "Удлинитель электрода коннектор 2,4мм дл.105мм №1 530-070"

    Кол-во:

    "Позиция 49"

    "Электрод-игла изогнутый коннектор 2,4мм №5 530-124"

    Кол-во:

    "Позиция 50"

    "Электрод-нож тонкий, прямой коннектор 2,4мм №5 530-127"

    Кол-во:

    "Позиция 51"

    "Электрод-петля проволочный изолиров. коннектор 2,4мм 10*10мм дл.132мм №1 530-134"

    Кол-во:

    "Позиция 52"

    "Удлинитель электрода коннектор 2,4мм дл.175мм №1 530-150"

    Кол-во:

    "Позиция 53"

    "Электрод-нож прямой коннектор 2,4мм №5 530-207"

    Кол-во:

    "Позиция 54"

    "Электрод-игла прямой коннектор 2,4мм №5 530-211"

    Кол-во:

    "Позиция 55"

    "Пинцет биполярный NON-Stick-Gold прямой 8*1мм дл.195мм №1 607-040"

    Кол-во:

    "Позиция 56"

    "Пинцет биполярный NON-Stick-Gold байонетный 1,0мм дл.200мм №1 607-111"

    Кол-во:

    "Позиция 57"

    "Пинцет биполярный NON-Stick-Gold байонетный 2,0мм дл.200мм №1 607-115"

    Кол-во:

    "Позиция 58"

    "Электрод-крючок лапароскоп., без аспирацион. канала усиленный, монополярный 360мм №1 700-004"

    Кол-во:

    "Позиция 59"

    "Электрод-крючок лапароскоп., без аспирацион. канала тонкий, монополярный 360мм №1 700-005"

    Кол-во:

    "Позиция 60"

    "Рукоятка ERGO 320R д/инструмента биполярн. №1 741-101"

    Кол-во:

    "Позиция 61"

    "Трубка стержневая д/инструмента биполярн. ERGO 320R д.5мм дл.340мм №1 741-234"

    Кол-во:

    "Позиция 62"

    "Набор ERGO 320R в комплекте щипцы окончатые, изогнутые в компл. 340мм №1 741-823"

    Кол-во:

    "Позиция 63"

    "Набор ERGO 320R в компл. ножницы Metzenbaum дл.340мм №1 741-833"

    Кол-во:

    "Позиция 64"

    "Набор ERGO 320R в компл. диссектор тип Мэриленд дл.340мм №1 741-843"

    Кол-во:

    "Позиция 65"

    "Щипцы д/инструмента биполярн. ERGO 320R/325R окончатые, изогнутые дл.340мм №1 742-320"

    Кол-во:

    "Позиция 66"

    "Ножницы д/инструмента биполярн. ERGO 320R/325R Metzenbaum 340мм №1 742-330"

    Кол-во:

    "Позиция 67"

    "Диссектор д/инструмента биполярн. ERGO 320R/325R рабочая вставка тип Мэриленд дл.340мм №1 742-340"

    Кол-во:

    "Позиция 68"

    "Зонд гибкий д/аргоноплазменной коагуляции д/аппарата электрохир. ARC аксиальный д.2,3мм дл.2,2м №1 932-149"

    Кол-во:

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    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014527
    Поставка общестроительных материалов: Труба и СДТ для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка общестроительных материалов: Труба и СДТ для объекта «Обустройство сеноман-аптских...
    595031
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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