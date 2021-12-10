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    Главная / Торги / Поставка телекоммуникационного оборудования и материалов в Селигдар для нужд АО «Газстройпром»

    Поставка телекоммуникационного оборудования и материалов в Селигдар для нужд АО «Газстройпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010000Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телекоммуникационного оборудования и материалов в Селигдар для нужд АО «Газстройпром»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010000

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01368

    Наименование закупки

    Поставка телекоммуникационного оборудования и материалов в Селигдар для нужд АО «Газстройпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 20:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая форма договора поставки.docx

    Техническое задание_коррект (002).docx

    Документация 21-01368.doc

    Форма_КП_на_ЭТП.xlsx

    АП010000_second_parts_protocol_21_01368.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-40 доб. 2820

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mikhailovma@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка телекоммуникационного оборудования и материалов в Селигдар для нужд АО «Газстройпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010000Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телекоммуникационного оборудования и материалов в Селигдар для нужд АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 23:0016.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010000Подведение итогов не позднее Поставка телекоммуникационного оборудования и материалов в Селигдар для нужд АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010000Подведение итогов не позднее Поставка телекоммуникационного оборудования и материалов в Селигдар для нужд АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телекоммуникационного оборудования и материалов в Селигдар для нужд АО «Газстройпром»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113868/name/61bc4aceb93dd7.26213781

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800 × 1000) дверь стекло ШТК-М-42.8.10-1ААА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Датчик температуры и влажности SHT-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Карта Mifare ISO Card proxi-карта (память 1Kb)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 23"

    "Контроллер NC-100K-IP"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "RJ-45 коннектор"

    Кол-во: 300

    "Позиция 75"

    "RJ-45 колпачок"

    Кол-во: 300

    "Позиция 76"

    "Рапан-20П 12В, 2А Источник бесперебойного питания, Пластик.корпус под АКБ 7Ач, защита АКБ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Резерв 24/3У-АС источник питания 24В 3А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "PERco-TTR-04CWR турникет эл.мех-ий для наружной установки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "UIM-01 Модуль сопряжения Parsec"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Универсальные считыватели Z2 (mod RD-ALL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "PNR-X19 - Мультиформатный proximity считыватель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "SNR-CN-M6-16 Крепежный набор для 19" оборудования (100 шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Hyperline FO-FFSPS-60 Комплект деталей для защиты места сварки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "SNR-EGW-01 Комплект проводов для заземления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "SNR-PDU-08S-2 Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой C14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Аккумулятор DTM 1207 герметичный свинцово-кислотный 7Ач"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Аккумулятор DTM 1207 герметичный свинцово-кислотный 7Ач"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Кабельный органайзер SNR-FB-ORG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Коммутационная панель, 19" SNR-SD-1U24-5E-H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Патч-корд Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-1.5m-LSZH"

    Кол-во: 4

    "Позиция 198"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 206"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Кросс в стойку выдвижной в сборе КОР-24-Т SM на 24 порта с пигтейлами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Кабель питания Schuko PC-186-VDE-3M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "UTP-4P-Cat.6-SOLID-OUT-LSZH-UV Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 6, 4 пары 0,57мм (23 AWG), одножильный, для внешней прокладки"

    Кол-во: 3050

    "Позиция 221"

    "Трос для растяжки стальной, оцинкованный в ПВХ оболочке DIN 3055 P D5/6"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 222"

    "Кабель NIKOLAN волоконно-оптический, 8 волокон, одномодовый 9/125мкм"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 223"

    "Провод ПВ3 (ПуГВ) 6 (желто-зеленый) с медной многопроволочной жилой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 224"

    "Комплект грузоподъемных роликов 3" × 2" для шкафов ШТК-М, 4 шт ШТК-М-150"

    Кол-во: 1

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    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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