Поставка телекоммуникационного оборудования и материалов в Селигдар для нужд АО «Газстройпром»

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Поставка телекоммуникационного оборудования и материалов в Селигдар для нужд АО «Газстройпром»

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Требования к документации

АО ГАЗСТРОЙПРОМ Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800 × 1000) дверь стекло ШТК-М-42.8.10-1ААА" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Датчик температуры и влажности SHT-01" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Карта Mifare ISO Card proxi-карта (память 1Kb)" Кол-во: 1000

"Позиция 23" "Контроллер NC-100K-IP" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 1

"Позиция 43" "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп" Кол-во: 1

"Позиция 44" "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп" Кол-во: 1

"Позиция 45" "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп" Кол-во: 1

"Позиция 46" "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп" Кол-во: 1

"Позиция 47" "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп" Кол-во: 1

"Позиция 48" "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 74" "RJ-45 коннектор" Кол-во: 300

"Позиция 75" "RJ-45 колпачок" Кол-во: 300

"Позиция 76" "Рапан-20П 12В, 2А Источник бесперебойного питания, Пластик.корпус под АКБ 7Ач, защита АКБ" Кол-во: 3

"Позиция 77" "Резерв 24/3У-АС источник питания 24В 3А" Кол-во: 3

"Позиция 78" "PERco-TTR-04CWR турникет эл.мех-ий для наружной установки" Кол-во: 3

"Позиция 79" "UIM-01 Модуль сопряжения Parsec" Кол-во: 3

"Позиция 80" "Универсальные считыватели Z2 (mod RD-ALL)" Кол-во: 1

"Позиция 81" "PNR-X19 - Мультиформатный proximity считыватель" Кол-во: 6

"Позиция 82" "SNR-CN-M6-16 Крепежный набор для 19" оборудования (100 шт.)" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Hyperline FO-FFSPS-60 Комплект деталей для защиты места сварки" Кол-во: 10

"Позиция 84" "SNR-EGW-01 Комплект проводов для заземления" Кол-во: 1

"Позиция 85" "SNR-PDU-08S-2 Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой C14" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 3

"Позиция 108" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Аккумулятор DTM 1207 герметичный свинцово-кислотный 7Ач" Кол-во: 3

"Позиция 135" "Аккумулятор DTM 1207 герметичный свинцово-кислотный 7Ач" Кол-во: 3

"Позиция 136" "Кабельный органайзер SNR-FB-ORG" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Коммутационная панель, 19" SNR-SD-1U24-5E-H" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 2

"Позиция 163" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 178" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 181" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 2

"Позиция 183" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 186" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 187" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 193" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 194" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 197" "Патч-корд Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-1.5m-LSZH" Кол-во: 4

"Позиция 198" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 199" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 203" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 4

"Позиция 206" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 207" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 208" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 209" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 211" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 212" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 215" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 216" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 217" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 218" "Кросс в стойку выдвижной в сборе КОР-24-Т SM на 24 порта с пигтейлами" Кол-во: 1

"Позиция 219" "Кабель питания Schuko PC-186-VDE-3M" Кол-во: 2

"Позиция 220" "UTP-4P-Cat.6-SOLID-OUT-LSZH-UV Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 6, 4 пары 0,57мм (23 AWG), одножильный, для внешней прокладки" Кол-во: 3050

"Позиция 221" "Трос для растяжки стальной, оцинкованный в ПВХ оболочке DIN 3055 P D5/6" Кол-во: 1000

"Позиция 222" "Кабель NIKOLAN волоконно-оптический, 8 волокон, одномодовый 9/125мкм" Кол-во: 3500

"Позиция 223" "Провод ПВ3 (ПуГВ) 6 (желто-зеленый) с медной многопроволочной жилой" Кол-во: 200