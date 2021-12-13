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Номер извещения
ГП112555
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Программное обеспечение Microsoft
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 20:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Почтовый адрес
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Контактный телефон
9601580
Факс
+7 812 960-15-82
Адрес электронной почты
d.samsonenko@ska.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самсоненко Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Программное обеспечение Microsoft
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112555Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение MicrosoftСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 11:0013.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112555Дата и время вскрытия заявок Программное обеспечение MicrosoftСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.12.2021 13:0013.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112555Подведение итогов не позднее Программное обеспечение MicrosoftСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Программное обеспечение Microsoft
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 лот
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Общество с ограниченной ответственностью "Хоккейный Клуб СКА", 193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.Российский, д.6, строение 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Адрес местонахождения
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 3
Кол-во: 200
Кол-во: 1
Кол-во: 600
Кол-во: 300
Кол-во: 30
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