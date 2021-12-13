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    Главная / Торги / Программное обеспечение Microsoft

    Программное обеспечение Microsoft

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112555Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение MicrosoftСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112555

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Программное обеспечение Microsoft

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 20:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112555_second_parts_protocol.rtf

    Microsoft.xlsx

    оформление_предложения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
    Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА

    Юридический адрес

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Почтовый адрес

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Контактный телефон

    9601580

    Факс

    +7 812 960-15-82

    Адрес электронной почты

    d.samsonenko@ska.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самсоненко Дмитрий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Программное обеспечение Microsoft

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112555Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение MicrosoftСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 11:0013.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112555Дата и время вскрытия заявок Программное обеспечение MicrosoftСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 13:0013.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112555Подведение итогов не позднее Программное обеспечение MicrosoftСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112555Подведение итогов не позднее Программное обеспечение MicrosoftСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Программное обеспечение Microsoft

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Общество с ограниченной ответственностью "Хоккейный Клуб СКА", 193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.Российский, д.6, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты и поставки товара регулируются договором поставки. 100% постоплата в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта (товарной накладной ТОРГ-12) о приемке товара. Поставка выполняется в срок не более 4 недель с даты подписания договора. Доставка выполняется силами и средствами поставщика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
    Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА

    Адрес местонахождения

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123324/name/61c99b1b80dba2.04377388

    27.12.2021

    Microsoft.xlsx

    03.12.2021

    оформление_предложения.pdf

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Windows Server 2022 Datacenter 120 ядер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Windows Server 2022 Device CAL"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Windows Remote Desktop Server 2022 User CAL"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "SQL Server Standart 2019"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "SQL Server User CAL 2019"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Microsoft Exchange Server 2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Exchange Server Standart User CAL 2019"

    Кол-во: 600

    "Позиция 8"

    "Microsoft Office Standart 2021"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "Microsoft Office Standart for Mac 2021"

    Кол-во: 30

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