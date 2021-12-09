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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112554
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.12.2021 20:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Контактный телефон
+7 800 500-27-21
Факс
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Адрес электронной почты
tender@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Н Виталий Иванович
Место рассмотрения предложений
город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112554Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуггород Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 10:0009.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112554Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуггород Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.12.202114.12.2021 20:3014.12.2021 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112554Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуггород Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
58.19.29.000
Документация лота
Кол-во:
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