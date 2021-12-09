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    Главная / Торги / Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуг

    Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112554Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуггород Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112554

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 20:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПНТИ_Документация_процедуры_закупки.doc

    Техническое_задание_на_услуги_печатных_изданий.docx

    Протокол_открытия_доступа.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
    Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Контактный телефон

    +7 800 500-27-21

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@nti.work

    Ф.И.О. контактного лица

    Н Виталий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112554Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуггород Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 10:0009.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112554Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуггород Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 20:3014.12.2021 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112554Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуггород Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подготовке и публикации статейного материала, а также сопутствующих услуг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
    Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Классификатор ОКПД2

    58.19.29.000

    Публикации электронные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110273/name/61b892ccc11e27.23582163

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг печатных изданий"

    Кол-во:

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