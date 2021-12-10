Поставка IT-оборудования и комплектующих в г. Санкт-Петербург для нужд АО «Газстройпром»

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Поставка IT-оборудования и комплектующих в г. Санкт-Петербург для нужд АО «Газстройпром»

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Требования к документации

АО ГАЗСТРОЙПРОМ Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2" Кол-во: 1

"Позиция 2" "SNR-EGW-01 Комплект проводов для заземления" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Маршрутизатор Ubiquiti EdgePoint-R8" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Веб камера Logitech HD WebCam C525" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Грозозащита Info-Sys РГ4PoE-IP54" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Металлический уличный шкаф TFortis CrossBox-3" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Грозозащита Info-Sys РГ4PoE-IP54" Кол-во: 8

"Позиция 9" "SNR-PDU-08S-2 Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой C14" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Контроллер NC-100K-IP" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Провод ПВ3 (ПуГВ) 6 (желто-зеленый) с медной многопроволочной жилой" Кол-во: 50

"Позиция 12" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Точка доступа Ubiquiti Rocket Prism 5AC-GEN2" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1.5" Кол-во: 20

"Позиция 15" "Кабель ВВГнг-LS 3х2,5" Кол-во: 400

"Позиция 16" "Термостат компактный, с кронштейном NT TC-11 B" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 8

"Позиция 18" "Грозозащита Info-Sys РГ4PoE-IP54" Кол-во: 24

"Позиция 19" "Система «Заградительный огонь» 30М-80LED" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Кабель VGA - VGA, 20 м" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Трос для растяжки стальной, оцинкованный в ПВХ оболочке DIN 3055 P D5/6" Кол-во: 300

"Позиция 22" "RJ-45 колпачок" Кол-во: 200

"Позиция 23" "Коммутационная панель, 19" SNR-SD-1U24-5E-H" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Гильза защитная Hyperline FO-FFSPS-60" Кол-во: 10

"Позиция 25" "Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2" Кол-во: 1

"Позиция 26" "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Кабель питания Schuko PC-186-VDE-3M" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1.5" Кол-во: 20

"Позиция 31" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 4

"Позиция 32" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 8

"Позиция 33" "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп" Кол-во: 4

"Позиция 34" "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп" Кол-во: 4

"Позиция 35" "Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC PRO" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Розетка RG45 двойная SNR-SMB-2109A" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Универсальный преобразователь Ubiquiti PoE INS-3AF-O-G" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1.5" Кол-во: 50

"Позиция 39" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Патч-корд Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-1.5m-LSZH" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Гильза защитная Hyperline FO-FFSPS-60" Кол-во: 10

"Позиция 42" "Кабель питания Schuko PC-186-VDE-3M" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Кабель витая пара (305 м) FTP5e" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 8

"Позиция 45" "Аккумулятор Delta DTM 1207" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Грозозащита Info-Sys РГ4PoE-IP54" Кол-во: 8

"Позиция 48" "Комплект грузоподъемных роликов 3" × 2" для шкафов ШТК-М, 4 шт ШТК-М-150" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Универсальный преобразователь Ubiquiti PoE INS-3AF-O-G" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Универсальный преобразователь Ubiquiti PoE INS-3AF-O-G" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Резерв 24/3У-АС источник питания 24В 3А" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло ШРН-М-15.650" Кол-во: 1

"Позиция 55" "IP видеокамера Hikvision DS-2CD3126G2-IS (2.8mm) (Купольная)" Кол-во: 4

"Позиция 56" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400 мм" Кол-во: 1

"Позиция 58" "IP видеокамера Hikvision DS-2CD3126G2-IS (2.8mm) (Купольная)" Кол-во: 8

"Позиция 59" "Беспроводная точка доступа Ubiguiti PowerBeam 5AC-500" Кол-во: 1

"Позиция 60" "SNR-PDU-08S-2 Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой C14" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Кронштейн HiWatch DS-B310 на столб" Кол-во: 8

"Позиция 62" "Универсальные считыватели Z2 (mod RD-ALL)" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Грозозащита Info-Sys РГ4PoE-IP54" Кол-во: 10

"Позиция 64" "Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2" Кол-во: 1

"Позиция 66" "UIM-01 Модуль сопряжения Parsec" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Кабель-канал 20*12" Кол-во: 40

"Позиция 68" "Кабель витая пара (305 м) FTP5e" Кол-во: 7

"Позиция 69" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Патч-корд RJ45 UTP 5м кат.5е" Кол-во: 30

"Позиция 71" "Грозозащита Info-Sys РГ4PoE-IP54" Кол-во: 16

"Позиция 72" "Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 74" "SNR-EGW-01 Комплект проводов для заземления" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Грозозащита Info-Sys РГ4PoE-IP54" Кол-во: 10

"Позиция 76" "Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T" Кол-во: 1

"Позиция 77" "SNR-EGW-01 Комплект проводов для заземления" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Антенна Ubiquiti AirMax Sector 5G-20-90" Кол-во: 4

"Позиция 79" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Кросс в стойку выдвижной в сборе КОР-24-Т SM на 24 порта с пигтейлами" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 8

"Позиция 87" "Универсальный преобразователь Ubiquiti PoE INS-3AF-O-G" Кол-во: 8

"Позиция 88" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Патч-корд Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-1.5m-LSZH" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400 мм" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 8

"Позиция 95" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 2

"Позиция 96" "PERco-TTR-04CWR турникет эл.мех-ий для наружной установки" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Металлический уличный шкаф TFortis CrossBox-3" Кол-во: 8

"Позиция 98" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 4

"Позиция 99" "RJ-45 коннектор" Кол-во: 200

"Позиция 100" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Металлический уличный шкаф TFortis CrossBox-3" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Кабель NIKOLAN волоконно-оптический, 8 волокон, одномодовый 9/125мкм" Кол-во: 2000

"Позиция 104" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Кросс в стойку выдвижной в сборе КОР-24-Т SM на 24 порта с пигтейлами" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Гильза защитная Hyperline FO-FFSPS-60" Кол-во: 10

"Позиция 107" "Гильза защитная Hyperline FO-FFSPS-60" Кол-во: 10

"Позиция 108" "Кабель-канал 40*16" Кол-во: 40

"Позиция 109" "Карта Mifare ISO Card proxi-карта (память 1Kb)" Кол-во: 1000

"Позиция 110" "Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1.5" Кол-во: 50

"Позиция 111" "Коммутатор TFortis PSW-2G6F+UPS-Box" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Кабель витая пара (305 м) FTP5e" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Жеский диск 8 Тб WD Purple WD82PURZ" Кол-во: 4

"Позиция 115" "Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1.5" Кол-во: 100

"Позиция 116" "SNR-PDU-08S-2 Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой C14" Кол-во: 1

"Позиция 117" "PNR-X19 - Мультиформатный proximity считыватель" Кол-во: 4

"Позиция 118" "Рапан-20П 12В, 2А Источник бесперебойного питания, Пластик.корпус под АКБ 7Ач, защита АКБ" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800 × 1000) дверь стекло ШТК-М-42.8.10-1ААА" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Патч-корд Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-1.5m-LSZH" Кол-во: 10

"Позиция 121" "Кабель питания Schuko PC-186-VDE-3M" Кол-во: 2

"Позиция 122" "Кронштейн Tfortis-2 Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для CrossBox и ТН" Кол-во: 8

"Позиция 123" "Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2 м" Кол-во: 16

"Позиция 124" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 4

"Позиция 125" "Кабель витая пара (305 м) FTP5e" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Универсальный преобразователь Ubiquiti PoE INS-3AF-O-G" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Переходник Gembird HDMI - DVI-D" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1.5" Кол-во: 50

"Позиция 130" "Розетка RG45 двойная SNR-SMB-2109A" Кол-во: 22

"Позиция 131" "Кабель витая пара (305 м) FTP5e" Кол-во: 1

"Позиция 132" "SNR-CN-M6-16 Крепежный набор для 19" оборудования (100 шт.)" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Кабель Gembird HDMI - HDMI, 20 м" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600 × 650), съемные стенки, дверь стекло ШРН-М-15.650" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2" Кол-во: 8

"Позиция 136" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Модуль оптический TFortis TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 8

"Позиция 138" "IP видеокамера Hikvision DS-2CD3126G2-IS (2.8mm) (Купольная)" Кол-во: 3

"Позиция 139" "Переходник DisplayPort (m) - HDMI (f)" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Коммутационная панель, 19" SNR-SD-1U24-5E-H" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Универсальный преобразователь Ubiquiti PoE INS-3AF-O-G" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC PRO" Кол-во: 4

"Позиция 144" "Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Кабельный органайзер SNR-FB-ORG" Кол-во: 10

"Позиция 146" "Кабель витая пара (305 м) FTP5e" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 3

"Позиция 148" "Кабель витая пара (305 м) FTP5e" Кол-во: 3

"Позиция 149" "Модуль оптический TFortis TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP (1Гбит/с, разъем SC, до 3 км)" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Кросс в стойку выдвижной в сборе КОР-24-Т SM на 24 порта с пигтейлами" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Термостат компактный, с кронштейном NT TC-11 B" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2" Кол-во: 10

"Позиция 153" "Грозозащита Info-Sys РГ4PoE-IP54" Кол-во: 10

"Позиция 154" "Грозозащита Info-Sys РГ4PoE-IP54" Кол-во: 10

"Позиция 155" "Коммутационная панель, 19" SNR-SD-1U24-5E-H" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Провод ПВ3 (ПуГВ) 6 (желто-зеленый) с медной многопроволочной жилой" Кол-во: 50

"Позиция 157" "Антенна Ubiquiti AirMax Sector 5G-20-90" Кол-во: 4

"Позиция 158" "Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1.5" Кол-во: 50

"Позиция 159" "Универсальный преобразователь Ubiquiti PoE INS-3AF-O-G" Кол-во: 1

"Позиция 160" "SNR-CN-M6-16 Крепежный набор для 19" оборудования (100 шт.)" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1.5" Кол-во: 100

"Позиция 162" "Кабель ВВГ 3*2,5" Кол-во: 100

"Позиция 163" "Патч-корд RJ45 UTP 5м кат.5е" Кол-во: 25

"Позиция 164" "SNR-EGW-01 Комплект проводов для заземления" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Кабель-канал 40*16" Кол-во: 60

"Позиция 166" "SNR-CN-M6-16 Крепежный набор для 19" оборудования (100 шт.)" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Универсальный преобразователь Ubiquiti PoE INS-3AF-O-G" Кол-во: 4

"Позиция 168" "Комплект заземления из оцинкованной стали (6 м), VS-Z6" Кол-во: 4

"Позиция 169" "Патч-корд Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-1.5m-LSZH" Кол-во: 20

"Позиция 170" "Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1.5" Кол-во: 20

"Позиция 171" "RJ-45 коннектор" Кол-во: 200

"Позиция 172" "SNR-EGW-01 Комплект проводов для заземления" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Грозозащита Info-Sys РГ4PoE-IP54" Кол-во: 16

"Позиция 174" "Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1.5" Кол-во: 50

"Позиция 175" "Маршрутизатор Ubiquiti EdgePoint-R8" Кол-во: 1

"Позиция 176" "IP видеокамера Hikvision DS-2CD3126G2-IS (2.8mm) (Купольная)" Кол-во: 2

"Позиция 177" "Точка доступа Ubiquiti Rocket Prism 5AC-GEN2" Кол-во: 4

"Позиция 178" "Кабель витая пара (305 м) FTP5e" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Кабель витая пара (305 м) FTP5e" Кол-во: 5

"Позиция 180" "Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2" Кол-во: 4

"Позиция 181" "RJ-45 колпачок" Кол-во: 200

"Позиция 182" "Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC PRO" Кол-во: 2

"Позиция 183" "SNR-CN-M6-16 Крепежный набор для 19" оборудования (100 шт.)" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 185" "IP-видеокамера Hikvision DS-2DF5232X-AEL 2мп" Кол-во: 4

"Позиция 186" "RJ-45 коннектор" Кол-во: 100

"Позиция 187" "IP видеокамера Hikvision DS-2CD3126G2-IS (2.8mm) (Купольная)" Кол-во: 2

"Позиция 188" "RJ-45 колпачок" Кол-во: 300

"Позиция 189" "Розетка RG45 двойная SNR-SMB-2109A" Кол-во: 25

"Позиция 190" "SNR-PDU-08S-2 Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой C14" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 10

"Позиция 193" "Кабель витая пара (305 м) FTP5e" Кол-во: 2

"Позиция 194" "Кабель Gembird HDMI - HDMI, 20 м" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Розетка RG45 двойная SNR-SMB-2109A" Кол-во: 40

"Позиция 196" "Грозозащита Info-Sys РГ4PoE-IP54" Кол-во: 2

"Позиция 197" "IP видеокамера Hikvision DS-2CD3126G2-IS (2.8mm) (Купольная)" Кол-во: 2

"Позиция 198" "Термостат компактный, с кронштейном NT TC-11 B" Кол-во: 1

"Позиция 199" "RJ-45 коннектор" Кол-во: 300

"Позиция 200" "Жеский диск 8 Тб WD Purple WD82PURZ" Кол-во: 4

"Позиция 201" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 4

"Позиция 202" "Патч-корд RJ45 UTP 5м кат.5е" Кол-во: 40

"Позиция 203" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 2

"Позиция 204" "Кабель витая пара (305 м) FTP5e" Кол-во: 8

"Позиция 205" "Розетка RG45 двойная SNR-SMB-2109A" Кол-во: 40

"Позиция 206" "Кабель-канал 40*16" Кол-во: 80

"Позиция 207" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 208" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 4

"Позиция 209" "Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Патч-корд Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-1.5m-LSZH" Кол-во: 20

"Позиция 211" "Коммутационная панель, 19" SNR-SD-1U24-5E-H" Кол-во: 4

"Позиция 212" "Универсальный преобразователь Ubiquiti PoE INS-3AF-O-G" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Термостат компактный, с кронштейном NT TC-11 B" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Патч-корд Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.6-1.5m-LSZH" Кол-во: 40

"Позиция 215" "Беспроводная точка доступа Ubiguiti PowerBeam 5AC-500" Кол-во: 1

"Позиция 216" "Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1.5" Кол-во: 50

"Позиция 217" "Крепление Universal Arm Bracket (UB-AM)" Кол-во: 1

"Позиция 218" "Кабель-канал 20*12" Кол-во: 60

"Позиция 219" "Универсальный преобразователь Ubiquiti PoE INS-3AF-O-G" Кол-во: 10

"Позиция 220" "Радиомост Ubiquiti NanoBeam 5ac-Gen2" Кол-во: 1

"Позиция 221" "Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC PRO" Кол-во: 2

"Позиция 222" "SNR-PDU-08S-2 Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой C14" Кол-во: 1

"Позиция 223" "SNR-EGW-01 Комплект проводов для заземления" Кол-во: 1

"Позиция 224" "Универсальный преобразователь Ubiquiti PoE INS-3AF-O-G" Кол-во: 1

"Позиция 225" "Кабель-канал 20*12" Кол-во: 80

"Позиция 226" "Грозозащита Info-Sys РГ4PoE-IP54" Кол-во: 2

"Позиция 227" "Кабель-канал 20*12" Кол-во: 60

"Позиция 228" "Коммутационная панель, 19" SNR-SD-1U24-5E-H" Кол-во: 4

"Позиция 229" "Видеокамера HikVision DS-2CD3T26G2-4IS 4мм" Кол-во: 2

"Позиция 230" "Кабель-канал 40*16" Кол-во: 60

"Позиция 231" "Кабель витая пара (305 м) SF/UTP 6e" Кол-во: 1

"Позиция 232" "RJ-45 колпачок" Кол-во: 100

"Позиция 233" "Кабель витая пара (305 м) FTP5e" Кол-во: 3