Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / проведение монтажа, демонтажа электрооборудования

    проведение монтажа, демонтажа электрооборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 20:0017.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112553Дата и время окончания срока приема заявок Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.ТулаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112553

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    проведение монтажа, демонтажа электрооборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    03.12.2021 20:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация.docx

    ТЗ_на_крепление_заземления_замену_светильников_установку_датчиков.docx

    ГП112553Итоги.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Юридический адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Почтовый адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Контактный телефон

    +7 910 940-11-69

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki-tula@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Седов Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 20:00 GMT +317.12.2021 20:0017.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112553Дата и время окончания срока приема заявок Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112553Дата и время вскрытия заявок Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.Тула

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 10:0029.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112553Подведение итогов не позднее Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112553Подведение итогов не позднее Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Классификатор ОКПД2

    27.12.10.120

    Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Тендерная_документация.docx

    03.12.2021

    ТЗ_на_крепление_заземления_замену_светильников_установку_датчиков.docx

    03.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117016/name/61c178ec2d4c58.98613774

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крепление шин заземления"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос (ценовых) котировок № ГП202125
    Запрос (ценовых) котировок на поставку металлопроката марка стали 10ХСНД-СВ-14 (15) ГОСТ 19281-89, 20 мм в общем объеме 28 тонн.
    Запрос (ценовых) котировок на поставку металлопроката марка стали 10ХСНД-СВ-14 (15) ГОСТ...
    595011
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
    Конкурентный отбор № 32211055156
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № FL409-72 по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по продавливанию без разработки грунта (прокол) методом ГНБ с протягиванием полиэтиленовой трубы.
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № FL409-72 по отбору организации для...
    588829
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    12 152 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мордовия республика
    АО МАШ
    Запрос предложений № 32211090688
    на право заключения договора на поставку жидкого противогололедного реагента для нужд АО «МАШ»
    на право заключения договора на поставку жидкого противогололедного реагента для нужд АО «МАШ»
    595040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    106 742 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Маркетинговые исследования № 32211090709
    Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах сотрудников АО «Газпром газораспределение Пермь»
    Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах...
    595041
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    5 495 412
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО САРАТОВГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211090716
    Работы по строительству объектов сетей газораспределения
    Работы по строительству объектов сетей газораспределения
    595034
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    45 541 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013789
    Закупка железобетонных стоек для опор контактной сети
    Закупка железобетонных стоек для опор контактной сети
    591523
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП202124
    Поковки в количестве 57 штук.
    Поковки в количестве 57 штук.
    595024
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    5 405 429
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014527
    Поставка общестроительных материалов: Труба и СДТ для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка общестроительных материалов: Труба и СДТ для объекта «Обустройство сеноман-аптских...
    595031
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить