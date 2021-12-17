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Номер извещения
ГП112553
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
проведение монтажа, демонтажа электрооборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
03.12.2021 20:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Почтовый адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Контактный телефон
+7 910 940-11-69
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki-tula@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Седов Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Тула
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Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 20:00 GMT +317.12.2021 20:0017.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112553Дата и время окончания срока приема заявок Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.Тула
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112553Дата и время вскрытия заявок Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.Тула
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 10:0029.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112553Подведение итогов не позднее Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.Тула
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112553Подведение итогов не позднее Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.Тула
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ТУЛА
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА
Адрес местонахождения
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
27.12.10.120
Документация лота
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