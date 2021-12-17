Лот 1

Крепление шин заземления (500 п.м.) в производственном здании с АБК и на производственных площадках уличных установок на анкерные болты или дюбель гвозди с после-дующей покраской. Замена светильников уличного освеще-ния PANDORA LED 0XXE-XX до 200Вт, 5000К, IP65 (8 шт., тип крепления: консольный) с высотой подвеса до 20м. Замена светильников PR-ARTMEL XXDO-Ш-9000(6000) до 100ВТ, 5000К, IP65 цехового освещения (20 шт., тип креп-ления: подвесной) с высотой подвеса до 20м. Установка и подключение шкафа автоматического управления (1шт.) линиями уличного освещения (включения и отключения в зависимости от освещённости), датчиков освещённости с соответствующей обвязкой.