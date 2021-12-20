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    Главная / Торги / R_1125_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    R_1125_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904130Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110904130

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_1125_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 20:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    R_1125.rar

    Итоговый_протокол_R_1125_3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 429-04-04 доб. 220

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    ozp@gpnof.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихомирова Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 09:0030.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904130Подведение итогов не позднее ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >

    Начальная цена

    32 806 529,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест-полоски д/анализа мочи UrineRS Н-10 д/анализаторов CL-50 №100"

    Кол-во: 650

    "Позиция 2"

    "Тест-полоски МикроальбуФАН д/определения альбумина, креатинина в моче №50 URPH0020"

    Кол-во: 380

    "Позиция 3"

    "Тест-полоски URS-10 д/анализа мочи №100"

    Кол-во: 700

    "Позиция 4"

    "Тест-полоски Пентафан д/анализа мочи №50"

    Кол-во: 630

    "Позиция 5"

    "Тест-полоски д/анализа мочи к анализатору UriLit-150, Littest-11A №100"

    Кол-во: 440

    "Позиция 6"

    "Тест-полоски д/анализа мочи SD UroColor 10 №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Реагент диагностич. к анализаторам мочи Dirui H10 тест-полоски д/анализа мочи №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Тест-полоски URISCAN 11 strip д/анализатора мочи URISCAN PRO/OPTIMA №100 U 41"

    Кол-во: 960

    "Позиция 9"

    "Тест-полоски д/анализа мочи Мультистикс 10 SG №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 10"

    "Реагент диагностич. к анализаторам мочи Dirui H11-MA тест-полоски д/анализа мочи №100 D 0104"

    Кол-во: 320

    "Позиция 11"

    "Тест-полоски д/анализа мочи UrineRS H-13 д/анализаторов CL-500 №100"

    Кол-во: 400

    "Позиция 12"

    "Тест-полоски Dirui H14-Ca д/анализа мочи №100"

    Кол-во: 210

    "Позиция 13"

    "Тест-полоски д/анализа мочи SD UroColor 11 №100"

    Кол-во: 250

    "Позиция 14"

    "Реагент диагностич. к анализаторам мочи Н-50, Н-100, Н-300, Н-500, Н-800 тест-полоски Dirui A10 №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "Тест-полоски д/анализа мочи Labstrip U-11 Plus №150"

    Кол-во: 430

    "Позиция 16"

    "Тест-полоски Aution Sticks 10EA д/анализаторов AUTION, POCKET CHEM д/анализа мочи №100 100563"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Реагент диагностич. к анализаторам мочи Dirui E10 ATN тест-полоски д/анализа мочи №100"

    Кол-во: 650

    "Позиция 18"

    "Тест-полоски НонаФАН-СГ д/анализа мочи №50"

    Кол-во: 300

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов ИХА-FOB-ФАКТОР д/иммунохроматограф. качественного выявления крови в кале №25"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 20"

    "Тест-полоски Декафан д/экспресс-анализатора Лаура №100"

    Кол-во: 1300

    Лот 2

    ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 09:0030.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904130Подведение итогов не позднее ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >

    Начальная цена

    42 600 118,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127641/name/61cd6ea0d83f43.01215285

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заглушка инфузионная Ин-Стоппер №1 REF 4238010"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 2"

    "Заглушка инфузионная Комби-стоппер с адаптером Луер-Лок ОП стер. №1 4495101"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Заглушка инфузионная Комби-стоппер с адаптером Луер-Лок ОП стер. №1 4495152"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 4"

    "Заглушка инфузионная Комби-стоппер с адаптером Луер-Лок ОП стер. №1 4495209"

    Кол-во: 400

    "Позиция 5"

    "Зонд д/энтерального питания ОП Нутритьюб Интестинал стер. с проводником тип соединения конусообразный СН 12/120см №1 9246584"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Зонд температурный Кородин In-line д/инвазивного мониторинга гемодинамических показателей встраевымый №1 5040088"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Игла д/порта Сурекан изогнутая ОП стер. G20/15мм №50 4439929"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Игла д/порта Сурекан прямая ОП стер. G20/40мм №100 4439953"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Игла д/порта Сурекан Сэйфти II ОП стер. 20G 0,9мм*20мм №20 4447006"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Пенкан с карандашной заточкой со стилетом ОП стер. G25*0,50мм*88мм №1 4502019-01"

    Кол-во: 125

    "Позиция 11"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Пенкан с карандашной заточкой со стилетом ОП стер. G27*0,40мм*88мм №1 4502027-01"

    Кол-во: 400

    "Позиция 12"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Пенкан с карандашной заточкой со стилетом с интродьюсером 25G 88мм №1 4502043"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Пенкан с карандашной заточкой/проводниковой иглой ОП стер. G25*0,50мм*88мм G20*0,90мм*35мм №1 4502043-13"

    Кол-во: 400

    "Позиция 14"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Пенкан со стилетом обновл.пав. ОП стер. с карандаш. заточкой G27*0,4мм*88мм №1 4502051-13"

    Кол-во: 400

    "Позиция 15"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом класс. пав. ОП стер. со срезом Квинке G25 0,53мм*88мм №1 4505905"

    Кол-во: 400

    "Позиция 16"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом обновл.пав. ОП стер. со срезом Квинке G25*0,50мм*88мм №1 4505905-01"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 17"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом обновл.пав. ОП стер. со срезом Квинке G25*0,50мм*88мм №1 4505905-01"

    Кол-во: 400

    "Позиция 18"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G18*1,30мм*88мм №1 4501390-01"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 19"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G19*1,10мм*40мм №1 4501144-13"

    Кол-во: 600

    "Позиция 20"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G19*1,10мм*88мм №1 4501195-13"

    Кол-во: 600

    "Позиция 21"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G19*1,10мм*88мм №1 4501195-13"

    Кол-во: 400

    "Позиция 22"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G20/0,90мм/88мм №1 4509900-01"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 23"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G20/0,90мм/88мм №1 4509900-01"

    Кол-во: 300

    "Позиция 24"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G22*0,70мм*120мм №1 4506090-13"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G22*0,70мм*40мм №1 4507401-13"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 26"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G22*0,70мм*40мм №1 4507401-13"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G22*0,70мм*88мм №1 4507908-01"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 28"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G22*0,70мм*88мм №25 4507908-01"

    Кол-во: 25

    "Позиция 29"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G25 0,53мм*75мм №25 4505751-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G25*0,50мм*120мм №1 4505913-13"

    Кол-во: 550

    "Позиция 31"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G25*0,50мм*120мм №1 4505913-13"

    Кол-во: 125

    "Позиция 32"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G26*0,45мм*88мм №1 4502906-01"

    Кол-во: 150

    "Позиция 33"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G27*0,40мм*88мм №1 4503902-01"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G27*0,40мм*88мм №1 4503902-01"

    Кол-во: 700

    "Позиция 35"

    "Игла д/спинномозговой анестезии Спинокан со стилетом ОП стер. со срезом Квинке G27*0,40мм120мм №1 4502140-13"

    Кол-во: 25

    "Позиция 36"

    "Игла пункционная Стерикан ОП стер. G18*1,20мм*40мм №100 4650034"

    Кол-во: 500

    "Позиция 37"

    "Игла пункционная Стерикан ОП стер. G21*0,80мм*40мм №100 4657527"

    Кол-во: 700

    "Позиция 38"

    "Игла Стимуплекс А д/проводниковой анастезии ОП стер. G20/0,90мм/150мм №25 4894278"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Игла Стимуплекс А д/проводниковой анастезии ОП стер. G21*0,80мм*100мм №25 4894260"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Игла Стимуплекс А д/проводниковой анастезии ОП стер. G21*0,80мм*50мм №25 4894375"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Игла Стимуплекс А д/проводниковой анастезии ОП стер. G22*0,70мм*50мм №25 4894502"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Игла-бабочка Венофикс с удлинителем 30см. ОП стер. G23/0,65мм/20мм №1 4056353"

    Кол-во: 800

    "Позиция 43"

    "Игла-бабочка Венофикс с удлинителем 30см. ОП стер. G25/0,50мм/15мм №1 4056370"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 44"

    "Канюля аспирационная Мини-Спайк д/забора медикаментов с антибактериальным воздушным фильтром 0,2мкм №1 4550536"

    Кол-во: 200

    "Позиция 45"

    "Канюля аспирационная Мини-Спайк д/забора медикаментов с антибактериальным воздушным фильтром 0,45мкм №1 4550242"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 46"

    "Канюля аспирационная Мини-Спайк д/забора медикаментов с антибактериальным воздушным фильтром и клапаном 0,45мкм №1 4550560"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 47"

    "Канюля в/в Вазофикс Браунюля с инъекц. портом ОП стер. G14 дл.50мм №1 4268210В"

    Кол-во: 600

    "Позиция 48"

    "Канюля в/в Вазофикс Браунюля с инъекц. портом ОП стер. G16 дл.50мм №1 4268172В"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 49"

    "Канюля в/в Вазофикс Браунюля с инъекц. портом ОП стер. G17 дл.45мм №1 4268156В"

    Кол-во: 400

    "Позиция 50"

    "Канюля в/в Вазофикс Браунюля с инъекц. портом ОП стер. G18 дл.45мм №1 4268130В"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 51"

    "Канюля в/в Вазофикс Браунюля с инъекц. портом ОП стер. G20 дл.33мм №1 4268113B"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 52"

    "Канюля в/в Вазофикс Браунюля с инъекц. портом ОП стер. G22 дл.25мм №1 4268091В"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 53"

    "Канюля в/в Вазофикс Церто G24 дл.19мм №1"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 54"

    "Канюля в/в Вазофикс Церто с инъекц. портом ОП стер. д/длительн.применения G16 дл.50мм №1 4269179"

    Кол-во: 600

    "Позиция 55"

    "Канюля в/в Вазофикс Церто с инъекц. портом ОП стер. д/длительн.применения G18 дл.45мм №1 4269136"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 56"

    "Канюля в/в Вазофикс Церто с инъекц. портом ОП стер. д/длительн.применения G20 дл.33мм №1 4269110"

    Кол-во: 25000

    "Позиция 57"

    "Канюля в/в Вазофикс Церто с инъекц. портом ОП стер. д/длительн.применения G22 дл.25мм №1 4269098"

    Кол-во: 25000

    "Позиция 58"

    "Канюля в/в Вазофикс Церто с инъекц. портом ОП стер. д/длительн.применения G24 дл.19мм №1 4269071"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 59"

    "Канюля в/в Интрокан W периферич. с крыльями ОП стер. G24*0,70мм*19мм №1 4254074B"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 60"

    "Канюля в/в Интрокан периферич. ОП стер. G24/0,70мм/19мм №1 4252071B"

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Канюля Транзофикс д/смешивания растворов двусторонняя №200 4090500"

    Кол-во: 12

    "Позиция 62"

    "Канюля Экофлак Микс д/смешивания растворов двусторонняя №250 16401"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Канюля-фильтр Мини Спайк фильтр 0,45мм,фильтр 5мм №1 4550234"

    Кол-во: 900

    "Позиция 64"

    "Катетер в/в безопасный Интрокан Сэйфти 3 стер. G18 диам.1,3мм дл.32мм №1 4251131-01"

    Кол-во: 400

    "Позиция 65"

    "Катетер в/в безопасный Интрокан Сэйфти 3 стер. G20 диам.1,1мм дл.32мм №1 4251130-01"

    Кол-во: 800

    "Позиция 66"

    "Катетер в/в безопасный Интрокан Сэйфти 3 стер. G20 диам.1,1мм дл.50мм №1 4251137-01"

    Кол-во: 500

    "Позиция 67"

    "Катетер в/в безопасный Интрокан Сэйфти 3 стер. G22 диам.0,9м дл.25мм №1 4251128-01"

    Кол-во: 800

    "Позиция 68"

    "Катетер в/в безопасный Интрокан Сэйфти 3 стер. G24 диам.0,7мм дл.19мм №1 4251127-01"

    Кол-во: 800

    "Позиция 69"

    "Коннектор д/безыгольного соединения Сейффлоу безлатексный №1 409100Н"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 70"

    "Коннектор инфуз. 4,5мл тип ЛС-4 с 4 коннекторами 35см №1 4097149"

    Кол-во: 120

    "Позиция 71"

    "Магистраль инфуз. Инфузомат Спейс Сэйфсет тип Нейтрапур ОП стер. с фильтром 250см №1 8700098SP"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Магистраль инфуз. Инфузомат Спейс тип стандарт ОП стер. 250см №1 8700036SP"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 73"

    "Магистраль инфуз. Инфузомат Спейс тип стандарт ОП стер. 250см №1 8701148SP"

    Кол-во: 700

    "Позиция 74"

    "Магистраль инфуз. Инфузомат Спэйс тип Нейтрапур встроенный фильтр 0,2 мкм дл. 250см №1 8700095SP"

    Кол-во: 150

    "Позиция 75"

    "Набор Гемофикс-Комбитранс 2 преобразователя система забора крови №1 5213527"

    Кол-во: 40

    "Позиция 76"

    "Набор д/дренирования мочевого пузыря Цистофикс катетер баллонный канюля 12 см. СН 15 дл.65 см. №1 4450130"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Набор д/катетер. центр. вен Цертофикс Моно 420 базовый №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 78"

    "Набор д/катетеризации артерий Артериофикс G20 дл.80мм №1 5206363"

    Кол-во: 40

    "Позиция 79"

    "Набор д/катетеризации артерий Артериофикс G22 дл.80мм №1 5206364"

    Кол-во: 40

    "Позиция 80"

    "Набор д/катетеризации сосудов Интрадин венозный ОП стер. 6F №1 5210950"

    Кол-во: 30

    "Позиция 81"

    "Набор д/катетеризации сосудов Интрадин венозный ОП стер. с проводником J3 7F/40см №1 5209757"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Дуо HF V 1220 двухканал. ОП стер. G11/11 диам.4,0мм дл.20см №1 4167546"

    Кол-во: 340

    "Позиция 83"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Дуо V HF двухканал. ОП стер. G11/11 диам.4,0мм дл.15см №1 4167538"

    Кол-во: 220

    "Позиция 84"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Дуо V HF двухканал. ОП стер. G13/13 диам.3,0мм дл.20см №10 4167511"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Дуо V 720 двухканал. ОП стер. G16/16 диам.2,4мм дл.20см №1 4161211"

    Кол-во: 150

    "Позиция 86"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Дуо Е двухканал. ОП стер. G16/16 диам.2,4мм дл.20см №1 4162200Е"

    Кол-во: 550

    "Позиция 87"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Дуо Протект V 720 двухканал. ОП стер. G16/16 диам.2,4мм дл.20см №10 4161211P"

    Кол-во: 35

    "Позиция 88"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Дуо Протект V 720 двухпросветн. с антимикроб. покрытием ОП стер. G16/16 диам.2,4мм дл.20см №1 4161211P"

    Кол-во: 400

    "Позиция 89"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Моно 415 одноканальный ОП стер. игла сельдингера G14 диам.2,1мм дл.15см №1 4160509Е"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Моно R одноканальный, с возможностью ЭКГ-контроля положения ОП стер. G14 диам.2,1мм дл.20см №1 4160304R"

    Кол-во: 120

    "Позиция 91"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Моно S одноканальный, с возможностью ЭКГ-контроля положения ОП стер. G14 диам.2,1мм дл.30см №1 4160762"

    Кол-во: 60

    "Позиция 92"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Моно S одноканальный, с возможностью ЭКГ-контроля положения ОП стер. G16 диам.1,7мм дл.30см №1 4160282"

    Кол-во: 150

    "Позиция 93"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Моно S420 одноканальный, с возможностью ЭКГ-контроля положения ОП стер. G14 диам.2,1мм дл.20см №1 4160304"

    Кол-во: 50

    "Позиция 94"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Моно S320 одноканальный, с возможностью ЭКГ-контроля положения ОП стер. G16 диам.1,7мм дл.20см №10 4160258"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Моно V одноканальный, с возможностью ЭКГ-контроля положения ОП стер. G14 диам.2,1мм дл.15см №1 4160517"

    Кол-во: 70

    "Позиция 96"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Моно Е одноканальный ОП стер. G14 диам.2,1мм дл.30см №1 4160762Е"

    Кол-во: 200

    "Позиция 97"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Моно Е320 одноканальный ОП стер. G16 диам.1,7мм дл.20см №1 4160258Е"

    Кол-во: 200

    "Позиция 98"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Моно Е одноканальный ОП стер. G18 диам.1,4мм дл.20см №1 4160207Е"

    Кол-во: 200

    "Позиция 99"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Моно Е420 одноканальный по методу Сельдингера ОП стер. G14 диам.2,1мм дл.20см №1 4160304E"

    Кол-во: 800

    "Позиция 100"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Моно Пед одноканальный ОП стер. G22 диам.0,9мм дл.10см №1 4160177"

    Кол-во: 40

    "Позиция 101"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Протект Трио V 720 трехканальный ОП стер. G16/18/18 №1 4163214P"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Протект Трио V 730 трехканальный ОП стер. G16/18/18 №1 4163311P"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Трио HF S1220 ОП стер. №1 4160586"

    Кол-во: 30

    "Позиция 104"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Трио V трехканальный ОП стер. G16/18/18 диам.2,4мм дл.30см №1 4163311"

    Кол-во: 80

    "Позиция 105"

    "Набор д/катетеризации центр. вен Цертофикс Трио Е трехканальный ОП стер. G16/18/18 диам.2,4мм дл.20см №1 4163206E"

    Кол-во: 30

    "Позиция 106"

    "Набор д/эпидуральной анестезии Перификс 401 игла Туохи 18G катетер 20G, фильтр, шприц LOR №1 4514017"

    Кол-во: 500

    "Позиция 107"

    "Набор д/эпидуральной анестезии Перификс ONE 401 игла Туохи G18, катетер, фильтр, ПинПэд, LOR-шприц №1 4514017С"

    Кол-во: 100

    "Позиция 108"

    "Набор д/эпидуральной анестезии Перификс ONE 451 игла Туохи G18, катетер, фильтр, ПинПэд, LOR-шприц №1 4514513С"

    Кол-во: 600

    "Позиция 109"

    "Набор д/эпидуральной анестезии Перификс ONE Пед 18 игла Туохи G20, катетер, фильтр, ПинПэд LOR-шприц №1 4512006С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 110"

    "Набор д/эпидуральной анестезии Перификс ONE Пед 20 игла Туохи G20, катетер, фильтр, ПинПэд LOR-шприц №1 4512014С"

    Кол-во: 50

    "Позиция 111"

    "Набор КОМБИТРАНС д/контроля кровяного давления 1 преобразователь Комбитранс 2 линии Комбидин с краном Дискофикс-3 синий венозн. №1 5202604"

    Кол-во: 150

    "Позиция 112"

    "Набор Плеврокан д/дренирования плевральной полости ОП стер. полный №1 4462556"

    Кол-во: 250

    "Позиция 113"

    "Набор Плеврокан-Б д/дренирования плевральной полости ОП стер. малый №1 4462505"

    Кол-во: 90

    "Позиция 114"

    "Насос инфузионный Изипамп II LT 270-54-S д/долгосрочного непрерывного введения лек. препаратов №1 4540018"

    Кол-во: 1900

    "Позиция 115"

    "Насос инфузионный Изипамп II LT 270-68-S д/долгосрочного непрерывного введения лек. препаратов №1 4540026"

    Кол-во: 90

    "Позиция 116"

    "Насос инфузионный Изипамп II LT 400-40-S д/долгосрочного непрерывного введения лек. препаратов №1 4540014"

    Кол-во: 120

    "Позиция 117"

    "Насос инфузионный Изипамп II LT 400-80-S д/долгосрочного непрерывного введения лек. препаратов №1 4540022"

    Кол-во: 90

    "Позиция 118"

    "Порт-система Селсайт д/имплантации д/длительного интратекального доступа, катетер 20G №1 4430097/ST304-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Порт-система Селсайт д/имплантации д/длительного сосудистого доступа 6,5F №1 4430441/ST301P"

    Кол-во: 9

    "Позиция 120"

    "Порт-система Селсайт д/имплантации д/длительного сосудистого доступа 8,5F №1 4430111/ST205ECG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Порт-система Селсайт д/имплантации д/длительного сосудистого доступа 8,5F малый №1 4436920/ST305L"

    Кол-во: 15

    "Позиция 122"

    "Порт-система Селсайт ST305 д/имплантации д/длительного сосудистого и внутриполостного доступа с селик. катетером 6,5F №1 04433750"

    Кол-во: 40

    "Позиция 123"

    "Порт-система Селсайт д/имплантации д/длительного сосудистого и внутриполостного доступа с селик. катетером 8,5F №1 4430425/ST301"

    Кол-во: 45

    "Позиция 124"

    "Система инфузионная Интрафикс СэйфСет Нейтрапур с трубкой 180см №1 4063002"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 125"

    "Система инфузионная Интрафикс СэйфСет с 3-ходовым краном Дискофикс С с трубкой 220см №1 4063006"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 126"

    "Система инфузионная Интрафикс СэйфСет с Y-инъекционным портом с трубкой 180см №1 4063005"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 127"

    "Удлинитель Перфузор ПВХ тип соед. Луер Лок ОП стер. д.1,5мм дл.150см №1 8722960-20"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 128"

    "Удлинитель Перфузор ПЭ светозащитный оранж. ОП стер. педиатрич. д.2,0мм дл.150см №1 8723017-20"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 129"

    "Устройство Дискофикс С д/регулирования направления инфузионных потоков 3-ходовой кран, красный №1 16496C"

    Кол-во: 500

    "Позиция 130"

    "Устройство Дискофикс С д/регулирования направления инфузионных потоков 3-ходовой кран, синий №1 16494C/RU16494C"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 131"

    "Устройство Дискофикс С д/регулирования направления инфузионных потоков блок из 3-х кранов №1 16600С"

    Кол-во: 200

    "Позиция 132"

    "Устройство Дискофикс С д/регулирования направления инфузионных потоков блок из 5 кранов №1 16608С"

    Кол-во: 50

    "Позиция 133"

    "Устройство Дискофикс С Сэйффлоу 0,3мл д/регулирования направления инфузионных потоков 3-ходовой кран №1 16494CSF"

    Кол-во: 3800

    "Позиция 134"

    "Устройство дозирующее Эксадроп д/инфузионной терапии ОП стер. б/трубки №1 4061306"

    Кол-во: 150

    "Позиция 135"

    "Устройство дозирующее Эксадроп д/инфузионной терапии ОП стер. с трубкой 180см №1 4061284"

    Кол-во: 200

    "Позиция 136"

    "Устройство дозирующее Эксадроп д/инфузионной терапии ОП стер. с трубкой 210см №1 4061233"

    Кол-во: 50

    "Позиция 137"

    "Устройство дозирующее Эксадроп Нейтрапур д/инфузионной терапии ОП стер. с трубкой 150см №1 4062264"

    Кол-во: 100

    "Позиция 138"

    "Устройство дренирующее Плеврофикс 1 д/дренирования плевральной полости ОП стер. №1 4461002"

    Кол-во: 600

    "Позиция 139"

    "Устройство дренирующее Плеврофикс 2 д/дренирования плевральной полости ОП стер. №1 4461037"

    Кол-во: 40

    "Позиция 140"

    "Устройство инфуз. Интрапур Пед д/тонкой очистки растворов 0,2мм №1 4099753"

    Кол-во: 50

    "Позиция 141"

    "Устройство Медификс д/измерения ЦВД с измерит. трубкой дл.100см без в/в системы №1 4276116"

    Кол-во: 300

    "Позиция 142"

    "Устройство Медификс д/измерения ЦВД с измерительной трубкой дл. 100см общ. дл. 145см №1 4276612"

    Кол-во: 50

    "Позиция 143"

    "Устройство Медификс д/измерения ЦВД шкала измерительная №1 4279913"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Устройство Цито-Сет Инфузия д/вливания цитостатических растворов с 5 инъекц. портами №1 А1685SNF"

    Кол-во: 100

    "Позиция 145"

    "Устройство Цито-Сет Инфузомат Cпэйс д/вливания цитостатических растворов с 3 инъекц. портами №1 8250910SP"

    Кол-во: 200

    "Позиция 146"

    "Устройство Цито-Сет Микс д/приготовления и вливания цитостатических растворов с 1 инъекц. портом №1 А2901N"

    Кол-во: 800

    "Позиция 147"

    "Устройство Цито-Сет Микс с безыгольным коннект. д/приг. цитостат. р-ров система с инъекц. портом, возвр. клапан №1 A2902N"

    Кол-во: 100

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    Регион:
    Нижегородская область
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Запрос цен в электронной форме (конкурентный) № 32211035569
    Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ) по охране труда
    Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ) по охране труда
    586259
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос цен в электронной форме (конкурентный)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    30 375 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211076252
    Поставка расходных материалов для стерилизации
    Поставка расходных материалов для стерилизации
    592845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 284 307
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211073120
    Поставка кассет для плазменного стерилизатора
    Поставка кассет для плазменного стерилизатора
    592021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    592 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211071215
    Поставка расходного материала для сбора и утилизации медицинских отходов
    Поставка расходного материала для сбора и утилизации медицинских отходов
    592053
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    340 717
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГП НО НОФ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211065974
    R_1169_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее аукцион)
    R_1169_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты...
    591384
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    50 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГП НО НОФ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211064754
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты...
    591116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    310 971 170
    Лоты:
    4
    Регион:
    Нижегородская область
    АО МАШ
    Попозиционная № ГП135383
    Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2
    Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства...
    563974
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 377 838
    Лоты:
    2
    Регион:
    Московская область
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