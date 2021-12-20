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Номер извещения
32110904130
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
R_1125_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 20:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
Почтовый адрес
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
Контактный телефон
+7 831 429-04-04 доб. 220
Факс
+7 831 429-07-03
Адрес электронной почты
ozp@gpnof.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихомирова Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >
Начальная цена
32 806 529,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП НО НОФ
Все закупки и тендеры ГП НО НОФ
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 650
Кол-во: 380
Кол-во: 700
Кол-во: 630
Кол-во: 440
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 960
Кол-во: 1000
Кол-во: 320
Кол-во: 400
Кол-во: 210
Кол-во: 250
Кол-во: 1000
Кол-во: 430
Кол-во: 200
Кол-во: 650
Кол-во: 300
Кол-во: 2200
Кол-во: 1300
ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >
Начальная цена
42 600 118,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП НО НОФ
Все закупки и тендеры ГП НО НОФ
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Кол-во: 10000
Кол-во: 1000
Кол-во: 8000
Кол-во: 400
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 125
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 1400
Кол-во: 400
Кол-во: 1200
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 400
Кол-во: 2000
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
Кол-во: 1200
Кол-во: 25
Кол-во: 2
Кол-во: 550
Кол-во: 125
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 700
Кол-во: 25
Кол-во: 500
Кол-во: 700
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 800
Кол-во: 1200
Кол-во: 200
Кол-во: 5000
Кол-во: 1000
Кол-во: 600
Кол-во: 1000
Кол-во: 400
Кол-во: 15000
Кол-во: 20000
Кол-во: 20000
Кол-во: 15000
Кол-во: 600
Кол-во: 20000
Кол-во: 25000
Кол-во: 25000
Кол-во: 10000
Кол-во: 2200
Кол-во: 200
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 900
Кол-во: 400
Кол-во: 800
Кол-во: 500
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 8000
Кол-во: 120
Кол-во: 100
Кол-во: 1300
Кол-во: 700
Кол-во: 150
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 400
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 340
Кол-во: 220
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 550
Кол-во: 35
Кол-во: 400
Кол-во: 50
Кол-во: 120
Кол-во: 60
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 70
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 800
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 80
Кол-во: 30
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 600
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 250
Кол-во: 90
Кол-во: 1900
Кол-во: 90
Кол-во: 120
Кол-во: 90
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 40
Кол-во: 45
Кол-во: 4000
Кол-во: 7000
Кол-во: 8000
Кол-во: 7000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 5000
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 3800
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 600
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 800
Кол-во: 100
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