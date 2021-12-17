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    Главная / Торги / Проведение работ по ежемесячному техническому обслу-живанию грузоподъёмных машин

    Проведение работ по ежемесячному техническому обслу-живанию грузоподъёмных машин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 20:3017.12.2021 20:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112552Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112552

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение работ по ежемесячному техническому обслу-живанию грузоподъёмных машин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    03.12.2021 20:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация.docx

    ТЗ_на_ежемесячное_обслуживание_ГПМ..docx

    ГП112552_Итоги.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Юридический адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Почтовый адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Контактный телефон

    +7 910 940-11-69

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki-tula@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Седов Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 20:30 GMT +317.12.2021 20:3017.12.2021 20:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112552Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112552Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.Тула

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 10:0029.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112552Подведение итогов не позднее Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112552Подведение итогов не позднее Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_на_ежемесячное_обслуживание_ГПМ..docx

    03.12.2021

    Тендерная_документация.docx

    03.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117038/name/61c17a7f78da30.41323066

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение работ по ежемесячному техническому обслу-живанию грузоподъёмных машин"

    Кол-во:

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