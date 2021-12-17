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Номер извещения
ГП112552
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение работ по ежемесячному техническому обслу-живанию грузоподъёмных машин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
03.12.2021 20:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Почтовый адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Контактный телефон
+7 910 940-11-69
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki-tula@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Седов Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Тула
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Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 20:30 GMT +317.12.2021 20:3017.12.2021 20:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112552Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.Тула
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112552Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.Тула
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 10:0029.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112552Подведение итогов не позднее Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.Тула
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 10:0029.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112552Подведение итогов не позднее Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.Тула
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по ежемесячному техническому обслуживанию грузоподъёмных машин крана мостового электрического опорного МД – 25 – 22,5 – 12,5 – 380, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 25 т., высота подъёма – 12,5 м. крана мостового электрического однобалочного опорного КО 3,2 – 10,5 – 380 УЗ, производство ООО «БТ Кран», 2017. Грузоподъёмность – 3,2 т, пролёт кран – 10,5 м. Управление обоих кранов с пола.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ТУЛА
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА
Адрес местонахождения
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
33.12.15.000
Документация лота
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