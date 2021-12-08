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    Главная / Торги / тройники, отводы, переходники

    тройники, отводы, переходники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 09:0008.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112549Дата и время окончания срока приема заявок тройники, отводы, переходникиКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112549

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    772

    Наименование закупки

    тройники, отводы, переходники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 19:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_поставки__Приложение__2_.doc

    Извещение__отводы__тройники__переходники_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тройники, отводы, переходники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 09:00 GMT +308.12.2021 09:0008.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112549Дата и время окончания срока приема заявок тройники, отводы, переходникиКолпино

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2022 12:0014.01.2022 12:0014.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112549Подведение итогов не позднее тройники, отводы, переходникиКолпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 12:0014.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112549Подведение итогов не позднее тройники, отводы, переходникиКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тройники, отводы, переходники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод 90-1-60,3х4 Ст20 ГОСТ 17375"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Тройник переходной 1-40х15-100 ГОСТ 22822-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Тройник переходной 1-50х32-100 ГОСТ 22822-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Тройник переходной 1-50х50-100 ГОСТ 22822-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Тройник переходной 1-40х40-100 ГОСТ 22822-83"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Тройник переходной 1-15х15-100 ГОСТ 22822-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Переход 1-32х15-100 ГОСТ 22826-83"

    Кол-во: 3

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