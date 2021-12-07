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    Главная / Торги / Поставка дренажной подушки Sava M1-1

    Поставка дренажной подушки Sava M1-1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112551Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дренажной подушки Sava М1-1 (комплектность согласно ТЗ)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112551

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    23890

    Наименование закупки

    Поставка дренажной подушки Sava M1-1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 19:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_дренажная_подушка.pdf

    Форма_ТКП_23890.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-09-69

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    N.V.Romanova@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Наталья Валерьяновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дренажной подушки Sava М1-1 (комплектность согласно ТЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112551Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дренажной подушки Sava М1-1 (комплектность согласно ТЗ)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.12.2021 11:0007.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112551Дата и время вскрытия заявок Поставка дренажной подушки Sava М1-1 (комплектность согласно ТЗ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 23:3029.12.2021 23:3029.12.2021 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112551Подведение итогов не позднее Поставка дренажной подушки Sava М1-1 (комплектность согласно ТЗ)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 23:3029.12.2021 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112551Подведение итогов не позднее Поставка дренажной подушки Sava М1-1 (комплектность согласно ТЗ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дренажной подушки Sava М1-1 (комплектность согласно ТЗ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОТЭКО-ЦАСФ
    Все закупки и тендеры ОТЭКО-ЦАСФ

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, ТАМАНСКАЯ, 8

    Классификатор ОКПД2

    84.25

    Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; услуги по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дренажная подушка Sava М1-1"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    07.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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