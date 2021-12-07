www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112551
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дренажной подушки Sava M1-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 19:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-09-69
Факс
{}
Адрес электронной почты
N.V.Romanova@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Наталья Валерьяновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дренажной подушки Sava М1-1 (комплектность согласно ТЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112551Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дренажной подушки Sava М1-1 (комплектность согласно ТЗ)Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.12.2021 11:0007.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112551Дата и время вскрытия заявок Поставка дренажной подушки Sava М1-1 (комплектность согласно ТЗ)Москва
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 23:3029.12.2021 23:3029.12.2021 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112551Подведение итогов не позднее Поставка дренажной подушки Sava М1-1 (комплектность согласно ТЗ)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дренажной подушки Sava М1-1 (комплектность согласно ТЗ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОТЭКО-ЦАСФ
Все закупки и тендеры ОТЭКО-ЦАСФ
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, ТАМАНСКАЯ, 8
84.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.