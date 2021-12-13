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    Главная / Торги / Трубы стальные

    Трубы стальные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112548Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальныеКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112548

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    771

    Наименование закупки

    Трубы стальные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 19:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__трубы_.doc

    Шаблон_договора_поставки__Приложение__2_.doc

    ГП112548_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трубы стальные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112548Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальныеКолпино

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112548Подведение итогов не позднее Трубы стальныеКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112548Подведение итогов не позднее Трубы стальныеКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124986/name/61cb0b10acac89.20514524

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба бесшовная ф25х3 Сталь09Г2С ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Труба ф60x4 х/д Ст20 ГОСТ 8734"

    Кол-во: 110

    "Позиция 3"

    "Труба ф48x4 х/д Ст20 ГОСТ 8734"

    Кол-во: 320

    "Позиция 4"

    "Труба ф34x3.5 х/д Ст20 ГОСТ 8734"

    Кол-во: 220

    "Позиция 5"

    "Труба ф21x3 х/д Ст20 ГОСТ 8734"

    Кол-во: 280

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