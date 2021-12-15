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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110904034
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по SMS оповещению для АО «Газпром газораспределение Тверь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 19:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,
Почтовый адрес
170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4
Контактный телефон
+7 4822 52-65-81
Факс
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Адрес электронной почты
naumova@togas.tvcom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наумова Татьяна Олеговна
Место рассмотрения предложений
Тверь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 09:59 GMT +315.12.2021 09:5915.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904034Дата и время окончания срока приема заявок Услуги связиТверь
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 10:0015.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110904034Дата и время вскрытия заявок Услуги связиТверь
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 17:0017.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904034Подведение итогов не позднее Услуги связиТверь
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги связи
Начальная цена
1 227 535,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
Адрес местонахождения
170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,
170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4
61.9
61
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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