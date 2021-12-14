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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию автотранспорта для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автотранспорта для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:5914.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904010Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию автотранспортного средстваТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110904010

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автотранспорта для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 18:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОК_2216.doc

    Извещение_2216.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Юридический адрес

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    Почтовый адрес

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Контактный телефон

    +7 4822 52-65-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    naumova@togas.tvcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Татьяна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по техническому обслуживанию автотранспортного средства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 09:59 GMT +314.12.2021 09:5914.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904010Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию автотранспортного средстваТверь

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 10:0014.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110904010Дата и время вскрытия заявок Услуги по техническому обслуживанию автотранспортного средстваТверь

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 17:0016.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904010Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию автотранспортного средстваТверь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904010Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию автотранспортного средстваТверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по техническому обслуживанию автотранспортного средства

    Начальная цена

    172 867,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Адрес местонахождения

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Классификатор ОКПД2

    45.20.11

    Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт"

    Кол-во: 1.00000

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