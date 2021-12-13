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    Главная / Торги / Оказание услуг капитального и восстановительного ремонта дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»

    Оказание услуг капитального и восстановительного ремонта дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009995Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг капитального и восстановительного ремонта дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009995

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01367

    Наименование закупки

    Оказание услуг капитального и восстановительного ремонта дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 18:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение к ТЗ.rar

    ТКП на ТОиР.xlsx

    ТЗ на ТОиР.docx

    Договор ТО и ТР типовой.docx

    КД 21-01367.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-40 доб. 2815

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Никита Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг капитального и восстановительного ремонта дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009995Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг капитального и восстановительного ремонта дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 23:0016.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009995Подведение итогов не позднее Оказание услуг капитального и восстановительного ремонта дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009995Подведение итогов не позднее Оказание услуг капитального и восстановительного ремонта дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг капитального и восстановительного ремонта дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники"

    Кол-во: 14

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