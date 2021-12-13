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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации питания на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 гг для нужд ООО «ГСП-5»

    Оказание услуг по организации питания на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 гг для нужд ООО «ГСП-5»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009994Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания работников ООО «ГСП-5» на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 ггСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009994

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01366

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации питания на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 гг для нужд ООО «ГСП-5»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 18:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_Договора_питание.docx

    Приложение № 4 Условия БС (1) к договору.docx

    Форма ТКП питание.xlsx

    Особые условия Приложение 5 к договору.docx

    ТЗ.docx

    КД 21-01366.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-41 доб. 2817

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    prokhorovama@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Марина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации питания работников ООО «ГСП-5» на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 гг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009994Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания работников ООО «ГСП-5» на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 ггСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 23:0016.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009994Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания работников ООО «ГСП-5» на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 ггСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009994Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания работников ООО «ГСП-5» на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 ггСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации питания работников ООО «ГСП-5» на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 гг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    56.29

    Услуги по обеспечению питанием прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организации комплексного трехразового питания на одного человека в сутки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Выездное (термосное) питание на 1 человека в сутки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Предоставление сухого пайка на 1 человека в сутки"

    Кол-во: 1

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