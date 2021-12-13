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Номер извещения
АП009994
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации питания на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 гг для нужд ООО «ГСП-5»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 18:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-07-41 доб. 2817
Факс
--
Адрес электронной почты
prokhorovama@gsprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохорова Марина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации питания работников ООО «ГСП-5» на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 гг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009994Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания работников ООО «ГСП-5» на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 ггСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 23:0016.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009994Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания работников ООО «ГСП-5» на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 ггСанкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
16.12.202116.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009994Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания работников ООО «ГСП-5» на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 ггСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации питания работников ООО «ГСП-5» на объекте строительства «МГ на участке Уренгой-Перегребное-Ухта (1-2 этап)» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 гг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
56.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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