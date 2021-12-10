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    Главная / Торги / Приобретение прав на программное обеспечение Jetbrains (All Products Pack - Commercial annual subscription) для нужд Банка ГПБ (АО)

    Приобретение прав на программное обеспечение Jetbrains (All Products Pack - Commercial annual subscription) для нужд Банка ГПБ (АО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112547Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение прав на программное обеспечение Jetbrains (All Products Pack - Commercial annual subscription) для нужд Банка ГПБ (АО)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112547

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОР21-12-175

    Наименование закупки

    Приобретение прав на программное обеспечение Jetbrains (All Products Pack - Commercial annual subscription) для нужд Банка ГПБ (АО)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    03.12.2021 18:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ОР21_12_175_1_.doc

    ГП112547_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Denis.Krivko@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривко Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение прав на программное обеспечение Jetbrains (All Products Pack - Commercial annual subscription) для нужд Банка ГПБ (АО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 18:0017.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112547Подведение итогов не позднее Приобретение прав на программное обеспечение Jetbrains (All Products Pack - Commercial annual subscription) для нужд Банка ГПБ (АО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение прав на программное обеспечение Jetbrains (All Products Pack - Commercial annual subscription) для нужд Банка ГПБ (АО)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    58.29.2

    Обеспечение программное прикладное на электронном носителе

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113525/name/61bc2da95a78e0.46998814

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение прав на программное обеспечение Jetbrains (All Products Pack - Commercial annual subscription) для нужд Банка ГПБ (АО)"

    Кол-во:

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