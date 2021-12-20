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    Главная / Торги / Оказание на территории РФ и за ее пределами инспекционных услуг. Оказание услуг по входному контролю МТР в п. Сабетта.

    Оказание на территории РФ и за ее пределами инспекционных услуг. Оказание услуг по входному контролю МТР в п. Сабетта.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112738Дата и время окончания срока приема заявок Оказание за пределами РФ инспекционных услуг.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112738

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание на территории РФ и за ее пределами инспекционных услуг. Оказание услуг по входному контролю МТР в п. Сабетта.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_к_запросу_предложений.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13544

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Ivan.Ryzhenkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыженков Иван Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание на территории РФ инспекционных услуг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 14:00 GMT +320.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112738Дата и время окончания срока приема заявок Оказание на территории РФ инспекционных услуг.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112738Дата и время вскрытия заявок Оказание на территории РФ инспекционных услуг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.02.2022 16:0004.02.2022 16:0004.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112738Подведение итогов не позднее Оказание на территории РФ инспекционных услуг.Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.02.202204.02.2022 16:0004.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112738Подведение итогов не позднее Оказание на территории РФ инспекционных услуг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание на территории РФ инспекционных услуг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением 2 "Техническое задание" и приложением 4 "Коммерческое предложение" Документации к запросу предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением 2 "Техническое задание" и приложением 4 "Коммерческое предложение" Документации к запросу предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Фактическую стоимость Услуг Заказчик оплачивает ежемесячно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки Услуг на основании оригиналов счета, счета-фактуры, оформленного согласно НК РФ, акта приема-сдачи Услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    74.90.19.190

    Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.9

    Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

    Документация лота

    ЛОТ_1.rar

    27.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аудитор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Инспектор: инспекция от 1 до 5 дней"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Инспектор: инспекция от 6 до 14 дней"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Инспектор: инспекция от 15 дней"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Инспектор экспедайтер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Аудитор (Простой: % от ставки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Инспектор: инспекция от 1 до 5 дней (Простой: % от ставки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Инспектор: инспекция от 6 до 14 дней (Простой: % от ставки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Инспектор: инспекция от 15 дней (Простой: % от ставки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Инспектор экспедайтер (Простой: % от ставки)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Оказание за пределами РФ инспекционных услуг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 14:00 GMT +320.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112738Дата и время окончания срока приема заявок Оказание за пределами РФ инспекционных услуг.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112738Дата и время вскрытия заявок Оказание за пределами РФ инспекционных услуг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.02.2022 16:0004.02.2022 16:0004.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112738Подведение итогов не позднее Оказание за пределами РФ инспекционных услуг.Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.02.202204.02.2022 16:0004.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112738Подведение итогов не позднее Оказание за пределами РФ инспекционных услуг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание за пределами РФ инспекционных услуг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением 2 "Техническое задание" и приложением 4 "Коммерческое предложение" Документации к запросу предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением 2 "Техническое задание" и приложением 4 "Коммерческое предложение" Документации к запросу предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Фактическую стоимость Услуг Заказчик оплачивает ежемесячно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки Услуг на основании оригиналов счета, счета-фактуры, оформленного согласно НК РФ, акта приема-сдачи Услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    74.90.19.190

    Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.9

    Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

    Документация лота

    ЛОТ_2.rar

    27.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инспектор: Китай"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Инспектор: Франция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Инспектор: Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Инспектор: Италия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Инспектор: Швеция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Инспектор: США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Инспектор: Южная Корея"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Инспектор: Великобритания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Инспектор: Румыния"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Инспектор: Испания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Инспектор: Нидерланды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Инспектор: Сингапур"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Инспектор: Тайланд"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Инспектор: Бельгия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Инспектор: Люксембург"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Инспектор: Финляндия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Инспектор: Япония"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Инспектор: ОАЭ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Инспектор: Венгрия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Инспектор: Португалия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Инспектор: Израиль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Инспектор: Саудовская Аравия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Инспектор: Швейцария"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Инспектор: Вьетнам"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Инспектор: Австралия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Инспектор: Канада"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Инспектор: Австрия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Инспектор: Индия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Инспектор: Индонезия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Инспектор: Малазия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Инспектор: Монако"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Инспектор: Чехия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Инспектор: Дания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Инспектор: Норвегия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Инспектор: Польша"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Инспектор: Тайвань"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Инспектор: Турция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Инспектор: Сербия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Инспектор: Казахстан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Инспектор: Республика Беларусь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Инспектор: Украина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Аудитор: Китай"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Аудитор: Франция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Аудитор: Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Аудитор: Италия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Аудитор: Швеция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Аудитор: США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Аудитор: Южная Корея"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Аудитор: Великобритания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Аудитор: Румыния"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Аудитор: Испания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Аудитор: Нидерланды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Аудитор: Сингапур"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Аудитор: Тайланд"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Аудитор: Бельгия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Аудитор: Люксембург"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Аудитор: Финляндия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Аудитор: Япония"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Аудитор: ОАЭ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Аудитор: Венгрия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Аудитор: Португалия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Аудитор: Израиль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Аудитор: Саудовская Аравия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Аудитор: Швейцария"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Аудитор: Вьетнам"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Аудитор: Австралия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Аудитор: Канада"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Аудитор: Австрия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Аудитор: Индия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Аудитор: Индонезия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Аудитор: Малазия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Аудитор: Монако"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Аудитор: Чехия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Аудитор: Дания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Аудитор: Норвегия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Аудитор: Польша"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Аудитор: Тайвань"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Аудитор: Турция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Аудитор: Сербия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Аудитор: Казахстан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Аудитор: Республика Беларусь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Аудитор: Украина"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Оказание услуг по входного контроля МТР в п. Сабетта.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 14:00 GMT +320.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112738Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по входного контроля МТР в п. Сабетта.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112738Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по входного контроля МТР в п. Сабетта.Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.02.2022 16:0004.02.2022 16:0004.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112738Подведение итогов не позднее Оказание услуг по входного контроля МТР в п. Сабетта.Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.02.202204.02.2022 16:0004.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112738Подведение итогов не позднее Оказание услуг по входного контроля МТР в п. Сабетта.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по входного контроля МТР в п. Сабетта.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением 2 "Техническое задание" и приложением 4 "Коммерческое предложение" Документации к запросу предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением 2 "Техническое задание" и приложением 4 "Коммерческое предложение" Документации к запросу предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Фактическую стоимость Услуг Заказчик оплачивает ежемесячно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки Услуг на основании оригиналов счета, счета-фактуры, оформленного согласно НК РФ, акта приема-сдачи Услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    74.90.19.190

    Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.9

    Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

    Документация лота

    ЛОТ_3.rar

    27.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Старший группы входного котроля качества"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Старший группы входного котроля качества (простой: % от ставки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Инспектор входного контроля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Инспектор входного контроля (простой: % от ставки)"

    Кол-во: 1

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