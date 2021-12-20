Оказание на территории РФ и за ее пределами инспекционных услуг. Оказание услуг по входному контролю МТР в п. Сабетта.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112738 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание на территории РФ и за ее пределами инспекционных услуг. Оказание услуг по входному контролю МТР в п. Сабетта. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация_к_запросу_предложений.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Ямал СПГ

Все закупки и тендеры Ямал СПГ Юридический адрес 629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А Почтовый адрес 117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22 Контактный телефон +7 495 228-98-50 доб. 13544 Факс +7 495 228-98-49 Адрес электронной почты Ivan.Ryzhenkov@yamalspg.ru Ф.И.О. контактного лица Рыженков Иван Вячеславович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru