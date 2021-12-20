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Номер извещения
ГП112738
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание на территории РФ и за ее пределами инспекционных услуг. Оказание услуг по входному контролю МТР в п. Сабетта.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13544
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Ivan.Ryzhenkov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыженков Иван Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание на территории РФ инспекционных услуг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 14:00 GMT +320.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112738Дата и время окончания срока приема заявок Оказание на территории РФ инспекционных услуг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112738Дата и время вскрытия заявок Оказание на территории РФ инспекционных услуг.Москва
Подведение итогов не позднее
04.02.2022 16:0004.02.2022 16:0004.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112738Подведение итогов не позднее Оказание на территории РФ инспекционных услуг.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание на территории РФ инспекционных услуг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением 2 "Техническое задание" и приложением 4 "Коммерческое предложение" Документации к запросу предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложением 2 "Техническое задание" и приложением 4 "Коммерческое предложение" Документации к запросу предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
71.20
74.90.19.190
71.20.9
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Оказание за пределами РФ инспекционных услуг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 14:00 GMT +320.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112738Дата и время окончания срока приема заявок Оказание за пределами РФ инспекционных услуг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112738Дата и время вскрытия заявок Оказание за пределами РФ инспекционных услуг.Москва
Подведение итогов не позднее
04.02.2022 16:0004.02.2022 16:0004.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112738Подведение итогов не позднее Оказание за пределами РФ инспекционных услуг.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание за пределами РФ инспекционных услуг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением 2 "Техническое задание" и приложением 4 "Коммерческое предложение" Документации к запросу предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложением 2 "Техническое задание" и приложением 4 "Коммерческое предложение" Документации к запросу предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
71.20
74.90.19.190
71.20.9
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Оказание услуг по входного контроля МТР в п. Сабетта.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 14:00 GMT +320.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112738Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по входного контроля МТР в п. Сабетта.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112738Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по входного контроля МТР в п. Сабетта.Москва
Подведение итогов не позднее
04.02.2022 16:0004.02.2022 16:0004.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112738Подведение итогов не позднее Оказание услуг по входного контроля МТР в п. Сабетта.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по входного контроля МТР в п. Сабетта.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением 2 "Техническое задание" и приложением 4 "Коммерческое предложение" Документации к запросу предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложением 2 "Техническое задание" и приложением 4 "Коммерческое предложение" Документации к запросу предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
71.20
74.90.19.190
71.20.9
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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