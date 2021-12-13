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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»

    Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009989Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009989

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01364

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 17:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание.docx

    КД 21-01364.docx

    Форма договора поставки.docx

    Форма_КП.xlsx

    АП009989_Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-40 доб. 2814

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bliudenovma@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блюденов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009989Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 23:0016.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009989Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009989Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГСП-5
    Все закупки и тендеры ГСП-5

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, Эт/Ком 15/15

    190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, Дом 35, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113614/name/61bc3b9d554638.73853594

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АКБ 6СТ-190 п/п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "АКБ 6СТ-190 п/п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "АКБ 6СТ-190 п/п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "АКБ 6СТ-190 п/п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "АКБ 6СТ-220АЗ о/п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "АКБ 6СТ-220АЗ о/п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "1200x500-508 ОШЗ ИД-П284 156F 16PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "16.00R20 173/170G 28нс E2/AE21 AEOLUS TT с кам с об лен"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "16.00R20 173/170G 28нс E2/AE21 AEOLUS TT с кам с об лен"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "14.00-20 (370-508) ОШЗ ОИ-25 147G 14PR TT с кам с об лен (с регул. давл) M+S"

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "14.00-20 (370-508) ОШЗ ОИ-25 147G 14PR TT с кам с об лен (с регул. давл) M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "АКБ 6СТ-190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "14.00-20 (370-508) ОШЗ ОИ-25 147G 14PR TT с кам с об лен (с регул. давл) M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "14.00-20 (370-508) ОШЗ ОИ-25 147G 14PR TT с кам с об лен (с регул. давл) M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "14.00-20 (370-508) ОШЗ ОИ-25 147G 14PR TT с кам с об лен (с регул. давл) M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "1200x500-508 ОШЗ ИД-П284 156F 16PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S"

    Кол-во: 6

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