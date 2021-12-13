Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники для нужд ООО «ГСП-5»

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Не указан

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Требования к документации

190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, Дом 35, лит. А

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "АКБ 6СТ-190 п/п" Кол-во: 2

"Позиция 2" "АКБ 6СТ-190 п/п" Кол-во: 2

"Позиция 3" "АКБ 6СТ-190 п/п" Кол-во: 2

"Позиция 4" "АКБ 6СТ-190 п/п" Кол-во: 2

"Позиция 5" "АКБ 6СТ-220АЗ о/п" Кол-во: 2

"Позиция 6" "АКБ 6СТ-220АЗ о/п" Кол-во: 2

"Позиция 7" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 8" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 9" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 10" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 11" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 12" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 13" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 14" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 15" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 16" "1200x500-508 ОШЗ ИД-П284 156F 16PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 6

"Позиция 17" "16.00R20 173/170G 28нс E2/AE21 AEOLUS TT с кам с об лен" Кол-во: 4

"Позиция 18" "16.00R20 173/170G 28нс E2/AE21 AEOLUS TT с кам с об лен" Кол-во: 4

"Позиция 19" "14.00-20 (370-508) ОШЗ ОИ-25 147G 14PR TT с кам с об лен (с регул. давл) M+S" Кол-во: 7

"Позиция 20" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 6

"Позиция 21" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 6

"Позиция 22" "14.00-20 (370-508) ОШЗ ОИ-25 147G 14PR TT с кам с об лен (с регул. давл) M+S" Кол-во: 6

"Позиция 23" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 24" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 4

"Позиция 25" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 26" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 27" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 28" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 29" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 30" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 31" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 32" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 33" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 34" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 35" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 36" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 37" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 38" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 39" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 40" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 41" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 4

"Позиция 42" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 4

"Позиция 43" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 4

"Позиция 44" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 4

"Позиция 45" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 4

"Позиция 46" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 47" "АКБ 6СТ-190" Кол-во: 2

"Позиция 48" "14.00-20 (370-508) ОШЗ ОИ-25 147G 14PR TT с кам с об лен (с регул. давл) M+S" Кол-во: 6

"Позиция 49" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 6

"Позиция 50" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 6

"Позиция 51" "14.00-20 (370-508) ОШЗ ОИ-25 147G 14PR TT с кам с об лен (с регул. давл) M+S" Кол-во: 6

"Позиция 52" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 6

"Позиция 53" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 6

"Позиция 54" "14.00-20 (370-508) ОШЗ ОИ-25 147G 14PR TT с кам с об лен (с регул. давл) M+S" Кол-во: 6

"Позиция 55" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 6

"Позиция 56" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 6

"Позиция 57" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 4

"Позиция 58" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 4

"Позиция 59" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 4

"Позиция 60" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 4

"Позиция 61" "1200x500-508 ОШЗ ИД-П284 156F 16PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 6

"Позиция 62" "425/85 R21 ОШЗ О-184_TYREX_CRG_POWER 156J 18PR TT с кам с об лен M+S" Кол-во: 6