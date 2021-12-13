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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги технической поддержки программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) "EverGIS" и "EverTrack" для ПАО "Газпром нефть"

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги технической поддержки программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) "EverGIS" и "EverTrack" для ПАО "Газпром нефть"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009988Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг технической поддержки программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) "EverGIS" и "EverTrack"г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009988

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0082040-100-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги технической поддержки программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) "EverGIS" и "EverTrack" для ПАО "Газпром нефть"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 27065

    Адрес электронной почты

    tender@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карназова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг технической поддержки программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) "EverGIS" и "EverTrack"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009988Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг технической поддержки программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) "EverGIS" и "EverTrack"г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг технической поддержки программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) "EverGIS" и "EverTrack"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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