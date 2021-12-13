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Номер извещения
АП009988
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги технической поддержки программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) "EverGIS" и "EverTrack" для ПАО "Газпром нефть"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 27065
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карназова Ирина Николаевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг технической поддержки программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) "EverGIS" и "EverTrack"
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009988Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг технической поддержки программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) "EverGIS" и "EverTrack"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг технической поддержки программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) "EverGIS" и "EverTrack"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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