Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – г. Красноярск ул. Грунтовая 1И, код проекта СТНГ-2048-НС-КС , Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973), для нужд АО "СТНГ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП009985 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – г. Красноярск ул. Грунтовая 1И, код проекта СТНГ-2048-НС-КС , Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973), для нужд АО "СТНГ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз

Все закупки и тендеры АОСТНГ Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134 Контактный телефон +7 495 741-48-17 доб. 1750 Факс -- Адрес электронной почты d.kolesnichenko@tps.stg.ru Ф.И.О. контактного лица Колесниченко Денис Иванович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru