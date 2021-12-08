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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – г. Красноярск ул. Грунтовая 1И, код проекта СТНГ-2048-НС-КС , Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973), для нужд АО "СТНГ"

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – г. Красноярск ул. Грунтовая 1И, код проекта СТНГ-2048-НС-КС , Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973), для нужд АО "СТНГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 17:1008.12.2021 17:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009985Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – г. Красноярск ул. Грунтовая 1И, код проекта СТНГ-2048-НС-КС , Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973), для нужд АО "СТНГ"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009985

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – г. Красноярск ул. Грунтовая 1И, код проекта СТНГ-2048-НС-КС , Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973), для нужд АО "СТНГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТКП_.xlsx

    Документация.docx

    Приложение_к_заявке_перебазировка_в_Фаворит.xlsx

    ТЗ__Бор__Усть_Кут.pdf

    Договор.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1750

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.kolesnichenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесниченко Денис Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – г. Красноярск ул. Грунтовая 1И, код проекта СТНГ-2048-НС-КС , Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973), для нужд АО "СТНГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 17:10 GMT +308.12.2021 17:1008.12.2021 17:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009985Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – г. Красноярск ул. Грунтовая 1И, код проекта СТНГ-2048-НС-КС , Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973), для нужд АО "СТНГ"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009985Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – г. Красноярск ул. Грунтовая 1И, код проекта СТНГ-2048-НС-КС , Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973), для нужд АО "СТНГ"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009985Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – г. Красноярск ул. Грунтовая 1И, код проекта СТНГ-2048-НС-КС , Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973), для нужд АО "СТНГ"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – г. Красноярск ул. Грунтовая 1И, код проекта СТНГ-2048-НС-КС , Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973), для нужд АО "СТНГ"

    Начальная цена

    10 890 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Самосвал MAN TGA 40.410 6*6 WMAH57ZZ57L047437, 7568х2495х3350, 14 900 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Грузовой-самосвал MAN TGA 40.410 6X6 BB-WW VIN WMAH57ZZ97L047358 (2006г.), 7568х2495х3350, 14 900 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Самосвал БЦМ-53 Volvo FM Truck 6*6 X3W6539B070000047, 8218х2490х3268, 14 000 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Автомобиль-самосвал БЦМ-53 на шасси Volvo FM Truck 6x6 VIN X3W6539B070000044, 8218х2490х3268, 14 000 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Автомобиль-самосвал БЦМ-53 на шасси Volvo FM Truck 6x6 VIN X3W6539B070000072, 8218х2490х3268, 14 000 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Автомобиль-самосвал БЦМ-53 на шасси Volvo FM Truck 6x6 VIN X3W6539B070000082, 8218х2490х3268, 14 000 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Автомобиль-самосвал БЦМ-53 на шасси Volvo FM Truck 6x6 VIN X3W6539B070000086, 8218х2490х3268, 14 000 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Mercedes-Benz Actros 3341AK VIN Z9M9321835G650544 грузовой самосвал, 8137х2500х3450, 16 000 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Mercedes-Benz Actros 3341AK VIN Z9M9321835G703251, 8137х2500х3450, 16 000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Mercedes-Benz Actros 3336K VIN Z9M9321625G543473 инв.№Т5_31513, 8016х2500х3418, 15 000 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Mercedes-Benz Actros 3332K VIN WDB9321631L371916, 8016х2500х3418, 14 400 кг"

    Кол-во: 1

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