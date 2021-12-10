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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112540
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нефтепродуктов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71 доб. 404
Факс
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Адрес электронной почты
e.kovriga@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коврига Евгений Анатольевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нефтепродуктов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 18:00 GMT +310.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112540Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктовг. Москва
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 15:0022.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112540Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктовг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой Коммерческого предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
19.20
Документация лота
Кол-во: 2904
Кол-во: 1933
Кол-во: 908
Кол-во: 5200
Кол-во: 208
Кол-во: 200
Кол-во: 271
Кол-во: 1190
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