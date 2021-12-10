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    Главная / Торги / Поставка нефтепродуктов

    Поставка нефтепродуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112540Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктовг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112540

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нефтепродуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_Поставка_нефтепродуктов.7z

    Протокол_решения_ЗП__168_ГП112540_от_28.12.2021__ЭТП_ГПБ_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71 доб. 404

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    e.kovriga@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коврига Евгений Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефтепродуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 18:00 GMT +310.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112540Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктовг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 15:0022.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112540Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктовг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112540Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктовг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтепродуктов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Коммерческое_предложение.xlsx

    03.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125203/name/61cb264183fcc8.00307387

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W30"

    Кол-во: 2904

    "Позиция 2"

    "Масло моторное TOTAL RUBIA TP MAX 10W40"

    Кол-во: 1933

    "Позиция 3"

    "Масло гидравлическое TOTAL EQUIVIS XLT 32"

    Кол-во: 908

    "Позиция 4"

    "Масло моторное TEBOIL SUPER HPD 10W40"

    Кол-во: 5200

    "Позиция 5"

    "Масло моторное ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 5W-40"

    Кол-во: 208

    "Позиция 6"

    "Масло гидравлическое Лукойл Гейзер ЛТ 46"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Масло гидротрансимссионное ЛУКОЙЛ Гейзер ММ 10 (10W)"

    Кол-во: 271

    "Позиция 8"

    "Антифриз -60 (зеленый)"

    Кол-во: 1190

    "Позиция 9"

    "Тосол - 60"

    Кол-во: 630

    "Позиция 10"

    "Смазка пластичная синтофлекс"

    Кол-во: 1225

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