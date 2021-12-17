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    Главная / Торги / Закупка грузового барабана по чертежу для ЭМК

    Закупка грузового барабана по чертежу для ЭМК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112539Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112539

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    69657

    Наименование закупки

    Закупка грузового барабана по чертежу для ЭМК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    9967.11.14.900_Барабан_в_сборе_20_5_тс_редакция_25_5_21.pdf

    барабан_ч.9967.11.14.900СБ_годен.pdf

    Запрос___1___2__барабан.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7559

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Ugnich@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Угнич Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тмц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 09:00 GMT +317.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112539Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112539Дата и время вскрытия заявок поставка тмцКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 09:0030.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112539Подведение итогов не позднее поставка тмцКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тмц

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту поставки в течении 90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.22

    Оборудование подъемно-транспортное

    28.22.14.121

    Краны мостовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    09.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барабан"

    Кол-во: 1

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