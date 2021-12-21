Предмет договора

здание нежилого, общей площадью: 797 кв.м., кадастровый номер: 48:20:0035302:1377 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 17.05.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/045/2011-696, передано в пользование ПОУ «Липецкий ОСТЦ РО ДОСААФ России Липецкой области» на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 02.12.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/129/2011-270. Здание расположено на земельном участке общей площадью 6628 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для учебно-производственных корпусов, кадастровый номер: 48:20:0035301:22 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области в пользование ПОУ «Липецкий ОСТЦ РО ДОСААФ России Липецкой области» по договору аренды земельного участка от 08.11.2018 № 670/18Ю сроком на 49 лет.