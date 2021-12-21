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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пл. Мира, д. 6
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Липецкая область, Липецкая область, г. Липецк, пл. Мира, д. 6
Номер извещения
ГП112538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание нежилого, общей площадью: 797 кв.м., кадастровый номер: 48:20:0035302:1377 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 17.05.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/045/2011-696, передано в пользование ПОУ «Липецкий ОСТЦ РО ДОСААФ России Липецкой области» на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 02.12.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/129/2011-270. Здание расположено на земельном участке общей площадью 6628 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для учебно-производственных корпусов, кадастровый номер: 48:20:0035301:22 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области в пользование ПОУ «Липецкий ОСТЦ РО ДОСААФ России Липецкой области» по договору аренды земельного участка от 08.11.2018 № 670/18Ю сроком на 49 лет.
Начальная цена
14657000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 17:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 18:00
Дата и время проведения
23.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДИО ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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