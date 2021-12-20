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Номер извещения
АП009982
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплектующих BEKUM
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 3812 60-69-35
Адрес электронной почты
Safonov.AS@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Александр Сергеевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих BEKUM
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 18:00 GMT +320.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009982Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих BEKUMМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка комплектующих BEKUM
Официальный сайт, на котором размещена документация
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