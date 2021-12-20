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    Главная / Торги / Поставка комплектующих BEKUM

    Поставка комплектующих BEKUM

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009982Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих BEKUMМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009982

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0084508-306-2021

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих BEKUM

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 16:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А

    Контактный телефон

    +7 3812 60-69-35

    Адрес электронной почты

    Safonov.AS@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Александр Сергеевич

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих BEKUM

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 18:00 GMT +320.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009982Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих BEKUMМосква

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка комплектующих BEKUM

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