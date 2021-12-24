Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.) для ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112537 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.) для ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 126 47-06093 доб. 241 Факс Адрес электронной почты sergei.belov@iz-kartex.com Ф.И.О. контактного лица Белов Сергей Алексеевич Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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