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Номер извещения
ГП112537
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.) для ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 241
Факс
Адрес электронной почты
sergei.belov@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Белов Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2021 12:00 GMT +324.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112537Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112537Дата и время вскрытия заявок Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.)Колпино
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112537Подведение итогов не позднее Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.)Колпино
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.30.190
28.92.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
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