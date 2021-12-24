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    Главная / Торги / Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.) для ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет

    Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.) для ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112537Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112537

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.) для ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 17:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Извещение.docx

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 241

    Факс

    Адрес электронной почты

    sergei.belov@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 12:00 GMT +324.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112537Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112537Дата и время вскрытия заявок Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112537Подведение итогов не позднее Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.)Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112537Подведение итогов не позднее Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка комплектов металлоконструкций кузова для экскаваторов ЭКГ (6шт.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.30.190

    Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.3

    Производство прочих машин для выемки грунта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлоконструкции кузова для ЭКГ-8Ус"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Металлоконструкции кузова для ЭКГ-15М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Металлоконструкции кузова для ЭКГ-12К"

    Кол-во: 4

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    Закупки корпоративных заказчиков
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