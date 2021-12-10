Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" (0142/00024/П/03.12.2021)

Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз"

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз"

Цена договора и требования к обеспечению

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В соответствии с техническим заданием

АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Костюм мужской модель КСМ 238 ЛО/3 для защиты от вредных биологических факторов и механических воздействий из хлопчатобумажной антиэлектростатической ткани с масловодоотталкивающими свойствами. Ткань арт. СТ-25А МВО. ГОСТ 12.4.280-2014, ТО 8572-68066157-238-2016" Кол-во: 100

"Позиция 2" "Плащ модель ПВЛ 001 ЛО для защиты от воды из антиэлектростатической с пленочным полиуретановым микропористым покрытием с водоотталкивающими свойствами ткани. Ткань Диорит-М арт. 03С8-КВК ПлПУМ. ГОСТ 12.4.134-83" Кол-во: 150

"Позиция 3" "Головной убор мужской летний из антиэлектростатической ткани бейсболка-семиклинка. Ткань арт. СТ-25А НМВО. Модель М-279(6). ГОСТ 32118-2013" Кол-во: 200

"Позиция 4" "Белье для мужчин и женщин модель М 02-17/1 (фуфайка, кальсон) летнее нательное трикотажное. Фуфайка прямого силуэта с длинными рукавами, воротник выполнен из х/б ластичного полотна. Кальсон с передним разрезом. Ткань полотно трикотажное ластичное хлопчатобумажное, 100% х/б. ГОСТ 31408-2009, ТО 8410-45796083-217-2013" Кол-во: 300

"Позиция 5" "Сапоги кожаные мужские, утепленные мех натуральный, с укрепленным подноском 15 Дж, подошва МБС литьевым способом крепления, для защиты от нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в III и IV и особом климатических поясах, модель Ресурс 02Г-72ТН. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, СТО Газпром 10.007–2012, ТР ТС 019/2011" Кол-во: 100

"Позиция 6" "Валенки валеные из натуральной 100% шерсти, подошва резиновая рифленая, модель Ресурс ВРП, не крашенные. ГОСТ 18724-88, СТО Газпром 10.007–2012" Кол-во: 150

"Позиция 7" "Ботинки кожаные мужские, утепленные натуральный мех, с жестким подноском 200 Дж, подошва МБС литьевым способом крепления, для защиты от нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в III и IV и особом климатических поясах, модель Ресурс 06К-60ТН." Кол-во: 200

"Позиция 8" "Подшлемник из трикотажного (100% хлопок) полотна ПТ-1" Кол-во: 100

"Позиция 9" "Комплект мужской модель Полюс 4 Бм/2 (куртка, брюки, утепленное белье) пристегивающаяся утепленная подкладка для защиты от пониженных температур 3-го и 4-го классов защиты из антиэлектростатической ткани с нефтемасловодоотталкивающими свойствами для эксплуатации в IV и Особом климатических поясах со светоотражающей лентой 50мм, комплект логотипов. Ткань арт. СТ-25А, утеплитель арт. ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150." Кол-во: 250

"Позиция 10" "Рукавицы утепленные специальные из хлопчатобумажных тканей, ткань Диагональ, утеплитель натуральный мех, Модель М-23/8У." Кол-во: 200

"Позиция 11" "Перчатки трикотажные хлопчатобумажные с точечным ПВХ покрытием, Модель Эксперт М-5Г-III" Кол-во: 3000

"Позиция 12" "Костюм мужской модель Оптима Бм/2 (куртка, брюки) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиантиэлектростатической ткани с масловодоотталкивающими свойствами, со светоотражающей лентой 50мм, комплект логотипов. Ткань арт. СТ-25А." Кол-во: 250

"Позиция 13" "Белье мужское нательное трикотажное. Ткань полотно трикотажное шерстяное. Модель М-272в." Кол-во: 250

"Позиция 14" "Фартук специальный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины, из парусины полульняной с огнезащитными свойствами арт. 11252 ОП." Кол-во: 50

"Позиция 15" "Костюм мужской модель Оптима FR-Бм/2 (куртка, брюки) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиантиэлектростатической ткани с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами, со светоотражающей лентой 50мм, комплект логотипов. Ткань арт. СТ-30А ОП НМВО." Кол-во: 250

"Позиция 16" "Полушубок меховой нагольный мужской. М-427 ГОСТ 4432-71" Кол-во: 20

"Позиция 17" "Сапоги резиновые формовые общего назначения Модель артикул 173, внутри сапог подкладка из хлопчатобумажного материала. Высота сапог не менее 40 см, цвет черный ГОСТ 5375-79" Кол-во: 157

"Позиция 18" "Чулки меховые" Кол-во: 150

"Позиция 19" "Убор головной мужской/женский меховой (шапка-ушанка) из овчины комбинированный антистатической тканью, для эксплуатации в 3, 4 и особом климатических поясах ГОСТ 10325-2014, Заключение ООО Газпром газобезопасность" Кол-во: 150

"Позиция 20" "Наушники противошумные СОМЗ-3 ПУМА, диэлектрические, регулируемое оголовье и лента для фиксирования на голове, SNR=27дБ, артикул 60300 ТУ 2568-067-36438019-2013" Кол-во: 100

"Позиция 21" "Щиток защитный лицевой сварщика РОСОМЗ с креплением на каске, модель: КН PRESIDENT(12) арт. 05866, для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц. ГОСТ 12.4.254-2013" Кол-во: 8

"Позиция 22" "Перчатки МБС облегченные, на трикотажной основе покрытые нитрильным латексом. Материал основы-хлопчатобумажное трикотажное полотно интерлок. Материал покрытия-нитрильный латекс. Тип манжеты-эластичная резинка-напульсник. Тип покрытия-полное. Арт. ТИС408 ГОСТ 12.4.252-2013" Кол-во: 1000

"Позиция 23" "Рукавицы модель В 103 ГОСТ 12.4.010-75" Кол-во: 500

"Позиция 24" "Крем Evonik Солопол 200мл G154" Кол-во: 500

"Позиция 25" "Крем Evonik Штоколан G155" Кол-во: 500

"Позиция 26" "Крем для защиты кожи" Кол-во: 100

"Позиция 27" "Крем регенерирующий Konner MILD 100 мл" Кол-во: 500

"Позиция 28" "Крем-паста Evonik Солопол 200мл G52/1" Кол-во: 1500

"Позиция 29" "Перчатки трикотажные Арт. ТИС701" Кол-во: 3000

"Позиция 30" "Перчатки трикотажные модель V-lux, ПТ-09" Кол-во: 1000

"Позиция 31" "Перчатки трикотаж. с напылением G23" Кол-во: 1000

"Позиция 32" "Краги брезентовые мод.4-04Л, летние" Кол-во: 200

"Позиция 33" "Краги спилковые для сварщика С26-53" Кол-во: 200

"Позиция 34" "Перчатки х/б С ПВХ" Кол-во: 5000

"Позиция 35" "Очки О37 Universal Titan (PL) 13711" Кол-во: 50

"Позиция 36" "Наушники СОМЗ-1 ЯГУАР Премиум арт.60100" Кол-во: 20

"Позиция 37" "Жилет сигнальный мужской" Кол-во: 10

"Позиция 38" "Краги спилковые для сварщика С26-54" Кол-во: 130

"Позиция 39" "Мыло туалетное твердое Банное 100г" Кол-во: 5000

"Позиция 40" "Респиратор фильтрующий Алина-316" Кол-во: 80

"Позиция 41" "Рукавицы суконные" Кол-во: 15

"Позиция 42" "Маска газоэлектросварщика Хамелеон" Кол-во: 7