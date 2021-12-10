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Номер извещения
АП009981
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" (0142/00024/П/03.12.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Контактный телефон
+7 495 428-48-00 доб. 65820
Факс
Адрес электронной почты
n.shugurova@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шугурова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009981Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 14:0016.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009981Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз"Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз"
Начальная цена
15 781 957,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
14.12.30.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 150
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Кол-во: 100
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Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 20
Кол-во: 157
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 8
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
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Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 5000
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 130
Кол-во: 5000
Кол-во: 80
Кол-во: 15
Кол-во: 7
Кол-во: 100
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