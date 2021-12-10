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    Главная / Торги / Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" (0142/00024/П/03.12.2021)

    Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" (0142/00024/П/03.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009981Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009981

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142/00024/П/03.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз" (0142/00024/П/03.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 65820

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.shugurova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шугурова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009981Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 14:0016.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009981Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009981Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды и СИЗ для нужд АО "Газпром центрэнергогаз"

    Начальная цена

    15 781 957,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.190

    Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм мужской модель КСМ 238 ЛО/3 для защиты от вредных биологических факторов и механических воздействий из хлопчатобумажной антиэлектростатической ткани с масловодоотталкивающими свойствами. Ткань арт. СТ-25А МВО. ГОСТ 12.4.280-2014, ТО 8572-68066157-238-2016"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Плащ модель ПВЛ 001 ЛО для защиты от воды из антиэлектростатической с пленочным полиуретановым микропористым покрытием с водоотталкивающими свойствами ткани. Ткань Диорит-М арт. 03С8-КВК ПлПУМ. ГОСТ 12.4.134-83"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Головной убор мужской летний из антиэлектростатической ткани бейсболка-семиклинка. Ткань арт. СТ-25А НМВО. Модель М-279(6). ГОСТ 32118-2013"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Белье для мужчин и женщин модель М 02-17/1 (фуфайка, кальсон) летнее нательное трикотажное. Фуфайка прямого силуэта с длинными рукавами, воротник выполнен из х/б ластичного полотна. Кальсон с передним разрезом. Ткань полотно трикотажное ластичное хлопчатобумажное, 100% х/б. ГОСТ 31408-2009, ТО 8410-45796083-217-2013"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Сапоги кожаные мужские, утепленные мех натуральный, с укрепленным подноском 15 Дж, подошва МБС литьевым способом крепления, для защиты от нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в III и IV и особом климатических поясах, модель Ресурс 02Г-72ТН. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, СТО Газпром 10.007–2012, ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Валенки валеные из натуральной 100% шерсти, подошва резиновая рифленая, модель Ресурс ВРП, не крашенные. ГОСТ 18724-88, СТО Газпром 10.007–2012"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Ботинки кожаные мужские, утепленные натуральный мех, с жестким подноском 200 Дж, подошва МБС литьевым способом крепления, для защиты от нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в III и IV и особом климатических поясах, модель Ресурс 06К-60ТН."

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Подшлемник из трикотажного (100% хлопок) полотна ПТ-1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Комплект мужской модель Полюс 4 Бм/2 (куртка, брюки, утепленное белье) пристегивающаяся утепленная подкладка для защиты от пониженных температур 3-го и 4-го классов защиты из антиэлектростатической ткани с нефтемасловодоотталкивающими свойствами для эксплуатации в IV и Особом климатических поясах со светоотражающей лентой 50мм, комплект логотипов. Ткань арт. СТ-25А, утеплитель арт. ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150."

    Кол-во: 250

    "Позиция 10"

    "Рукавицы утепленные специальные из хлопчатобумажных тканей, ткань Диагональ, утеплитель натуральный мех, Модель М-23/8У."

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Перчатки трикотажные хлопчатобумажные с точечным ПВХ покрытием, Модель Эксперт М-5Г-III"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 12"

    "Костюм мужской модель Оптима Бм/2 (куртка, брюки) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиантиэлектростатической ткани с масловодоотталкивающими свойствами, со светоотражающей лентой 50мм, комплект логотипов. Ткань арт. СТ-25А."

    Кол-во: 250

    "Позиция 13"

    "Белье мужское нательное трикотажное. Ткань полотно трикотажное шерстяное. Модель М-272в."

    Кол-во: 250

    "Позиция 14"

    "Фартук специальный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины, из парусины полульняной с огнезащитными свойствами арт. 11252 ОП."

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Костюм мужской модель Оптима FR-Бм/2 (куртка, брюки) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиантиэлектростатической ткани с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами, со светоотражающей лентой 50мм, комплект логотипов. Ткань арт. СТ-30А ОП НМВО."

    Кол-во: 250

    "Позиция 16"

    "Полушубок меховой нагольный мужской. М-427 ГОСТ 4432-71"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Сапоги резиновые формовые общего назначения Модель артикул 173, внутри сапог подкладка из хлопчатобумажного материала. Высота сапог не менее 40 см, цвет черный ГОСТ 5375-79"

    Кол-во: 157

    "Позиция 18"

    "Чулки меховые"

    Кол-во: 150

    "Позиция 19"

    "Убор головной мужской/женский меховой (шапка-ушанка) из овчины комбинированный антистатической тканью, для эксплуатации в 3, 4 и особом климатических поясах ГОСТ 10325-2014, Заключение ООО Газпром газобезопасность"

    Кол-во: 150

    "Позиция 20"

    "Наушники противошумные СОМЗ-3 ПУМА, диэлектрические, регулируемое оголовье и лента для фиксирования на голове, SNR=27дБ, артикул 60300 ТУ 2568-067-36438019-2013"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Щиток защитный лицевой сварщика РОСОМЗ с креплением на каске, модель: КН PRESIDENT(12) арт. 05866, для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц. ГОСТ 12.4.254-2013"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Перчатки МБС облегченные, на трикотажной основе покрытые нитрильным латексом. Материал основы-хлопчатобумажное трикотажное полотно интерлок. Материал покрытия-нитрильный латекс. Тип манжеты-эластичная резинка-напульсник. Тип покрытия-полное. Арт. ТИС408 ГОСТ 12.4.252-2013"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 23"

    "Рукавицы модель В 103 ГОСТ 12.4.010-75"

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "Крем Evonik Солопол 200мл G154"

    Кол-во: 500

    "Позиция 25"

    "Крем Evonik Штоколан G155"

    Кол-во: 500

    "Позиция 26"

    "Крем для защиты кожи"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Крем регенерирующий Konner MILD 100 мл"

    Кол-во: 500

    "Позиция 28"

    "Крем-паста Evonik Солопол 200мл G52/1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 29"

    "Перчатки трикотажные Арт. ТИС701"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 30"

    "Перчатки трикотажные модель V-lux, ПТ-09"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 31"

    "Перчатки трикотаж. с напылением G23"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 32"

    "Краги брезентовые мод.4-04Л, летние"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Краги спилковые для сварщика С26-53"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Перчатки х/б С ПВХ"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 35"

    "Очки О37 Universal Titan (PL) 13711"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Наушники СОМЗ-1 ЯГУАР Премиум арт.60100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Жилет сигнальный мужской"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Краги спилковые для сварщика С26-54"

    Кол-во: 130

    "Позиция 39"

    "Мыло туалетное твердое Банное 100г"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 40"

    "Респиратор фильтрующий Алина-316"

    Кол-во: 80

    "Позиция 41"

    "Рукавицы суконные"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Маска газоэлектросварщика Хамелеон"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Подшлемник из трикотажного (100% хлопок) полотна ПТ-1"

    Кол-во: 100

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