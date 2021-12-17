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Номер извещения
ГП112535
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дробеструйно-окрасочного комплекса обработки поверхности для ВРК 15МВт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 131
Факс
Адрес электронной почты
Marina.Smolina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Смолина Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка камеры дробеструйной обработки поверхности для ВРК 15МВт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 14:00 GMT +317.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112535Дата и время окончания срока приема заявок Поставка камеры дробеструйной обработки поверхности для ВРК 15МВтКолпино
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112535Дата и время вскрытия заявок Поставка камеры дробеструйной обработки поверхности для ВРК 15МВтКолпино
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 14:0031.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112535Подведение итогов не позднее Поставка камеры дробеструйной обработки поверхности для ВРК 15МВтКолпино
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка камеры дробеструйной обработки поверхности для ВРК 15МВт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, ИППРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 14:00 GMT +317.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112535Дата и время окончания срока приема заявок Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВтКолпино
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112535Дата и время вскрытия заявок Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВтКолпино
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 14:0030.12.2021 14:0030.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112535Подведение итогов не позднее Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВтКолпино
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, ИППРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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