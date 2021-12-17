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    Главная / Торги / Поставка дробеструйно-окрасочного комплекса обработки поверхности для ВРК 15МВт

    Поставка дробеструйно-окрасочного комплекса обработки поверхности для ВРК 15МВт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112535Дата и время окончания срока приема заявок Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВтКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112535

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дробеструйно-окрасочного комплекса обработки поверхности для ВРК 15МВт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_по_поставке_дробеструйно_окрасочн_камеры.doc

    Извещение_ЛОТ1.docx

    Извещение_ЛОТ2.docx

    Приложение__1_Заявка_ЛОТ1.docx

    Приложение__1_Заявка_ЛОТ2.docx

    Приложение__2_Справка_об_опыте_выполения_договоров.docx

    ТЗ_ред._12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 131

    Факс

    Адрес электронной почты

    Marina.Smolina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смолина Марина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка камеры дробеструйной обработки поверхности для ВРК 15МВт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 14:00 GMT +317.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112535Дата и время окончания срока приема заявок Поставка камеры дробеструйной обработки поверхности для ВРК 15МВтКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112535Дата и время вскрытия заявок Поставка камеры дробеструйной обработки поверхности для ВРК 15МВтКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 14:0031.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112535Подведение итогов не позднее Поставка камеры дробеструйной обработки поверхности для ВРК 15МВтКолпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112535Подведение итогов не позднее Поставка камеры дробеструйной обработки поверхности для ВРК 15МВтКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка камеры дробеструйной обработки поверхности для ВРК 15МВт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб, ИППРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты проведения пусконаладочных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка камеры дробеструйной обработки поверхности для ВРК 15МВт"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 14:00 GMT +317.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112535Дата и время окончания срока приема заявок Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВтКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112535Дата и время вскрытия заявок Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВтКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 14:0030.12.2021 14:0030.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112535Подведение итогов не позднее Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВтКолпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 14:0030.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112535Подведение итогов не позднее Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВтКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб, ИППРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты проведения пусконаладочных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка окрасочной камеры для ВРК 15МВт"

    Кол-во: 1

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