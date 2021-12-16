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Ямал СПГ Все закупки и тендеры Ямал СПГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Лента резиновая." Кол-во: 28

"Позиция 2" "Лента резиновая." Кол-во: 28

"Позиция 3" "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 50 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами с встроенным фланцем(гликоль)" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 50 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами с встроенным фланцем (деминирализованная вода)" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 20 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами типа стяжной скобы с встроенным фланцем (Crowfoot Type) на техническую воду" Кол-во: 7

"Позиция 6" "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 50 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами с встроенным фланцем (жидкие углеводороды)" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Шланг резиновый для воды Ду15" Кол-во: 5

"Позиция 8" "Шланг резиновый для воды Ду20" Кол-во: 5

"Позиция 9" "Шланг резиновый для воды Ду25" Кол-во: 5

"Позиция 10" "Рукав резиновый для газовой сварки" Кол-во: 30

"Позиция 11" "Рукав всасывающий" Кол-во: 30

"Позиция 12" "Рукава для химических веществ ГОСТ 5398-76 класс КЩ" Кол-во: 15

"Позиция 13" "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 20 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами с встроенным фланцем на азот" Кол-во: 6

"Позиция 14" "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 50 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами с встроенным фланцем (смазочное масло)" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 50 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами с встроенным фланцем (деминирализованная вода)" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Резина профилированная для низких температур толщи-ной 5 мм В=20 мм." Кол-во: 1.2

"Позиция 17" "Резина профилированная для низких температур толщи-ной 5 мм В=60 мм." Кол-во: 9.1