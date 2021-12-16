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    Главная / Торги / Закупка шлангов, рукавов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка шлангов, рукавов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112536Дата и время окончания срока приема заявок Закупка шлангов, рукавов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112536

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка шлангов, рукавов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    инструкция

    Письмо_исходящее___МР_06_2156_Н_от_03_12_2021_приг.pdf

    Формат_ТКП_запрос.xlsx

    Требования_2021.rar

    Заявка на участие

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    A.belyaeva@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка шлангов, рукавов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 18:00 GMT +316.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112536Дата и время окончания срока приема заявок Закупка шлангов, рукавов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 15:0030.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112536Подведение итогов не позднее Закупка шлангов, рукавов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112536Подведение итогов не позднее Закупка шлангов, рукавов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка шлангов, рукавов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО АМТП/ ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента резиновая."

    Кол-во: 28

    "Позиция 2"

    "Лента резиновая."

    Кол-во: 28

    "Позиция 3"

    "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 50 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами с встроенным фланцем(гликоль)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 50 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами с встроенным фланцем (деминирализованная вода)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 20 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами типа стяжной скобы с встроенным фланцем (Crowfoot Type) на техническую воду"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 50 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами с встроенным фланцем (жидкие углеводороды)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Шланг резиновый для воды Ду15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Шланг резиновый для воды Ду20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Шланг резиновый для воды Ду25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Рукав резиновый для газовой сварки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Рукав всасывающий"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Рукава для химических веществ ГОСТ 5398-76 класс КЩ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 20 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами с встроенным фланцем на азот"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 50 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами с встроенным фланцем (смазочное масло)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Гибкий шланг с быстроразъемной муфтой с обоих концов, DN 50 в комплекте с 2-мя быстроразъемными муфтами с встроенным фланцем (деминирализованная вода)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Резина профилированная для низких температур толщи-ной 5 мм В=20 мм."

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 17"

    "Резина профилированная для низких температур толщи-ной 5 мм В=60 мм."

    Кол-во: 9.1

    "Позиция 18"

    "Резина профилированная для низких температур толщи-ной 5 мм В=80 мм."

    Кол-во: 11.6

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