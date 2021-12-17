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    Главная / Торги / Оказание платных медицинских услуг

    Оказание платных медицинских услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903511Дата и время окончания срока приема заявок Оказание платных медицинских услугСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903511

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание платных медицинских услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_545_21.pdf

    Документация_о_закупке.docx

    Извещение об изменении (3)

    Извещение об изменении (4)

    Извещение_об_изменении_24.pdf

    Извещение_об_изменении_21.pdf

    ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАКУПКЕ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание платных медицинских услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903511Дата и время окончания срока приема заявок Оказание платных медицинских услугСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110903511Дата и время вскрытия заявок Оказание платных медицинских услугСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903511Подведение итогов не позднее Оказание платных медицинских услугСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание платных медицинских услуг

    Начальная цена

    4 034 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2586 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В пределах г. Москвы по местонахождению Исполнителя в соответствии с адресом, указанным в лицензии.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата фактически оказанных услуг производится на основании выставленного счета, после подписания обеими сторонами Акта оказанных услуг за соответствующий период в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения счета и подписания Акта оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1132022/name/61e024aa07a274.69042475

    13.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 2586.00000

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