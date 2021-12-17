Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата фактически оказанных услуг производится на основании выставленного счета, после подписания обеими сторонами Акта оказанных услуг за соответствующий период в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения счета и подписания Акта оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.