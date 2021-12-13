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    Главная / Торги / Оказание услуг по пультовой и физической охране

    Оказание услуг по пультовой и физической охране

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904267Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по пультовой и физической охранег. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110904267

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    251/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по пультовой и физической охране

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    04.12.2021 11:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    251_Документация_КОЭФ.docx

    251_Извещение.docx

    251_Приложение_1._Проект_договора.zip

    251_Приложение_2._Техническое_задание.docx

    251_Приложение_3._Методика_анализа_и_оценки.docx

    251_Приложение_4._Ценовое_предложение.xlsx

    251_Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по пультовой и физической охране

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904267Подведение итогов не позднее Оказание услуг по пультовой и физической охранег. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по пультовой и физической охране

    Начальная цена

    2 296 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», в соответствии с Приложением 2 «Техническое задание» к документации о конкурентном отборе.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Ежемесячная: услуги Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Акта приема-сдачи фактически оказанных услуг, на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата за неполный месяц оказания услуг рассчитывается пропорционально (соразмерно) количеству дней, в течение которых надлежащим образом оказывались услуги, и объему услуг. Срок оказания услуг: со дня подписания Договора, но не ранее 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    80.10.19.000

    Услуги в области обеспечения безопасности прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110255/name/61b8912ff16dc4.68944170

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 2.00000

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