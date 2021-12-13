Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: Ежемесячная: услуги Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Акта приема-сдачи фактически оказанных услуг, на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата за неполный месяц оказания услуг рассчитывается пропорционально (соразмерно) количеству дней, в течение которых надлежащим образом оказывались услуги, и объему услуг. Срок оказания услуг: со дня подписания Договора, но не ранее 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.