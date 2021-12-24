Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно на основании выставленного счёта за фактически оказанные услуги в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента его получения Заказчиком на основании подписанного с двух сторон Акта сдачи-приемки услуг. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика