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    Главная / Торги / Оказание медицинских услуг по выполнению лабораторных исследований биологического материала пациентов по заявкам Заказчика

    Оказание медицинских услуг по выполнению лабораторных исследований биологического материала пациентов по заявкам Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903516Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по выполнению лабораторных исследований биологического материала пациентов по заявкам ЗаказчикаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903516

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание медицинских услуг по выполнению лабораторных исследований биологического материала пациентов по заявкам Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    03.12.2021 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_6__22.pdf

    Извещение_об_изменении___4_.pdf

    Извещение_об_изменении___002_.pdf

    Документация_о_закупке.docx

    Извещение_об_изменении___4_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание медицинских услуг по выполнению лабораторных исследований биологического материала пациентов по заявкам Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 10:00 GMT +324.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903516Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по выполнению лабораторных исследований биологического материала пациентов по заявкам ЗаказчикаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2021 10:0024.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110903516Дата и время вскрытия заявок Оказание медицинских услуг по выполнению лабораторных исследований биологического материала пациентов по заявкам ЗаказчикаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 16:0028.12.2021 16:0028.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903516Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по выполнению лабораторных исследований биологического материала пациентов по заявкам ЗаказчикаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 16:0028.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903516Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по выполнению лабораторных исследований биологического материала пациентов по заявкам ЗаказчикаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание медицинских услуг по выполнению лабораторных исследований биологического материала пациентов по заявкам Заказчика

    Начальная цена

    4 080 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Территория ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно на основании выставленного счёта за фактически оказанные услуги в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента его получения Заказчиком на основании подписанного с двух сторон Акта сдачи-приемки услуг. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    86.90.15

    Услуги медицинских лабораторий

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1131129/name/61ded8f448a008.51590545

    12.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

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