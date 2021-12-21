Предмет договора

сооружение, назначение: нежилое, общей площадью 1107,3 кв. м, кадастровый номер: 61:45:0000350:14636, принадлежит на праве собственности ПОУ Азовская АШ РО ДОСААФ России РО, о чем в ЕГРН 25.01.2021 сделана запись регистрации 61:45:0000350:14636-61/185/2021-1; земельный участок общей площадью 8342 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под автомотодром, кадастровый номер: 61:45:0000350:14379, принадлежит ПОУ Азовская АШ РО ДОСААФ России РО на праве собственности, о чем в ЕГРН 05.08.2020 сделана запись регистрации 61:45:0000350:14379-61/002/20201-1.