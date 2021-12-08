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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112533
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке готовой продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.12.2021 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-68-20
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
T.Prygunova@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прыгунова Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке готовой продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 11:00 GMT +308.12.2021 11:0008.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112533Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке готовой продукцииОрск
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2021 11:0008.12.2021 11:0008.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112533Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке готовой продукцииОрск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке готовой продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
52.29
49.41
Документация лота
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