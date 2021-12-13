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Номер извещения
32110903706
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг пультовой охраны объектов АО "Газпром газораспределение Великий Новгород"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.12.2021 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,
Почтовый адрес
173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2
Контактный телефон
+7 8162 62-56-47
Факс
+7 8162 62-48-58
Адрес электронной почты
post@oblgas.natm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Великий Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по пультовой охране объектов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по пультовой охране объектов
Начальная цена
724 640,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,
173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2
80.10.12
80.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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