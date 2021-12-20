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    Главная / Торги / Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы «Платформа больших данных цифровой образовательной среды»

    Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы «Платформа больших данных цифровой образовательной среды»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904032Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы «Платформа больших данных цифровой образовательной среды»г. Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110904032

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы «Платформа больших данных цифровой образовательной среды»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 19:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    КД__ПБД.docx

    Расчет_НМЦД_ПБД.xlsx

    Извещение_конкурс__ПБД.doc

    ТЗ_ПБД_ИТОГ.docx

    Протокол_ПБД.docx

    Протокол_подведения_итогов_ПБД.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры ФГАУ ФИЦТО

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, ул.Люсиновская, д.51

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125

    Контактный телефон

    +7 495 009-98-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yu.izgorodina@ficto.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Изгородина Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы «Платформа больших данных цифровой образовательной среды»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 23:5920.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904032Подведение итогов не позднее Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы «Платформа больших данных цифровой образовательной среды»г. Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы «Платформа больших данных цифровой образовательной среды»

    Начальная цена

    91 749 868,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 834 997,37 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГАУ ФИЦТО
    Все закупки и тендеры ФГАУ ФИЦТО

    Адрес местонахождения

    115093, Российская Федерация, Москва, ул.Люсиновская, д.51

    115054, Российская Федерация, Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125

    Классификатор ОКПД2

    62.01.11.000

    Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116600/name/61c0a1dd34e198.13747661

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 3.00000

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