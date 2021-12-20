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Номер извещения
32110904032
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы «Платформа больших данных цифровой образовательной среды»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 19:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, ул.Люсиновская, д.51
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125
Контактный телефон
+7 495 009-98-88
Факс
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Адрес электронной почты
yu.izgorodina@ficto.ru
Ф.И.О. контактного лица
Изгородина Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы «Платформа больших данных цифровой образовательной среды»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.12.202120.12.2021 23:5920.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904032Подведение итогов не позднее Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы «Платформа больших данных цифровой образовательной среды»г. Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы «Платформа больших данных цифровой образовательной среды»
Начальная цена
91 749 868,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 834 997,37 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАУ ФИЦТО
Все закупки и тендеры ФГАУ ФИЦТО
Адрес местонахождения
115093, Российская Федерация, Москва, ул.Люсиновская, д.51
115054, Российская Федерация, Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125
62.01.11.000
62.01
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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