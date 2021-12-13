www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП009979
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по хранению и погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов для Дивизиона «Центр «Газпромнефть-Снабжение». 2 Лота
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 06127923
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заволодько Виталий Игоревич
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса услуг по хранению и погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов на ст. Пыть-Ях для Дивизиона «Ц
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009979Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по хранению и погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов на ст. Пыть-Ях для Дивизиона «ЦСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по хранению и погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов на ст. Пыть-Ях для Дивизиона «Ц
Официальный сайт, на котором размещена документация
Оказание комплекса услуг по хранению и погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов на ст. Островная для Дивизиона
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009979Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по хранению и погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов на ст. Островная для ДивизионаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по хранению и погрузо-разгрузочным работам материально-технических ресурсов на ст. Островная для Дивизиона
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.