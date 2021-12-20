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Номер извещения
ГП112528
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 16:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14517
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
mariya.yustus@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юстус Мария Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 18:00 GMT +320.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).Москва
Подведение итогов не позднее
17.01.2022 18:0017.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112528Подведение итогов не позднее Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно запросаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
15.20.3
15.20.32.129
15.20.13
Документация лота
Кол-во: 892
Кол-во: 892
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Кол-во: 527
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Кол-во: 296
Кол-во: 296
Кол-во: 980
Кол-во: 532
Кол-во: 532
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