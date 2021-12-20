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    Главная / Торги / Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).

    Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112528

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 16:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Общая_часть.zip

    02_Техническая_часть.zip

    03_Коммерческая_часть.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14517

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    mariya.yustus@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юстус Мария Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 18:00 GMT +320.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.01.2022 18:0017.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112528Подведение итогов не позднее Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112528Подведение итогов не позднее Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спец.обуви для работников С(У)НГКМ и ЦСКМС (заявка 950).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    15.20.3

    Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки

    15.20.32.129

    Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки

    15.20.13

    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовая форма договора

    16.12.2021

    Инструкция по участию

    16.12.2021

    Форма ткп для заполнения

    16.12.2021

    Технические описания и требования

    16.12.2021

    Чек-лист для заполнения

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском"

    Кол-во: 892

    "Позиция 2"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском"

    Кол-во: 892

    "Позиция 3"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском"

    Кол-во: 892

    "Позиция 4"

    "Сапоги резиновые с жестким подноском"

    Кол-во: 2768

    "Позиция 5"

    "Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском"

    Кол-во: 527

    "Позиция 6"

    "Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском"

    Кол-во: 527

    "Позиция 7"

    "Валенки с резиновым низом"

    Кол-во: 531

    "Позиция 8"

    "Сапоги с чулком при работе в экстремально низких температурах"

    Кол-во: 516

    "Позиция 9"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском"

    Кол-во: 296

    "Позиция 10"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском"

    Кол-во: 296

    "Позиция 11"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском"

    Кол-во: 296

    "Позиция 12"

    "Сапоги резиновые с жестким подноском"

    Кол-во: 980

    "Позиция 13"

    "Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском"

    Кол-во: 532

    "Позиция 14"

    "Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском"

    Кол-во: 532

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