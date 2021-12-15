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    Главная / Торги / Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации

    Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903357Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документацииТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903357

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    83/12-2021-КО

    Наименование закупки

    Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    _Приложение_3_Методика_рассмотрения_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    _Документация_.docx

    _Извещение.docx

    _Приложение_4___Обоснование_начальной__максимальной__цены_нужн.pdf

    _Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_1_к_Технической_части.PDF

    КО_Итоговый_ПРОТОКОЛ_экспертиза.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    4752 доб.784187

    Факс

    Адрес электронной почты

    pchelintseva_oa@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелинцева Олеся Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903357Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документацииТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации

    Начальная цена

    557 950,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.6

    Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112206/name/61baf345883de0.97179058

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации"

    Кол-во: 17

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