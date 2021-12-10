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    Главная / Торги / Манжеты герметизирующие и укрытия защитные (Узел подключения)

    Манжеты герметизирующие и укрытия защитные (Узел подключения)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112527Дата и время окончания срока приема заявок Манжеты герметизирующие и укрытия защитные (Узел подключения)Каларский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Манжеты герметизирующие и укрытия защитные (Узел подключения)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_решения_ЗП__183_ГП112527_от_18.01.2022__ЭТП_ГПБ_.pdf

    КД_Манжеты_герметизирующие_и_укрытия_защитные__в_тч_для_Узла_подключения.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    r.halikov@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халиков Рустам Юлдашевич

    Место рассмотрения предложений

    Каларский район

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Манжеты герметизирующие и укрытия защитные (Узел подключения)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 13:00 GMT +310.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112527Дата и время окончания срока приема заявок Манжеты герметизирующие и укрытия защитные (Узел подключения)Каларский район

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112527Подведение итогов не позднее Манжеты герметизирующие и укрытия защитные (Узел подключения)Каларский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112527Подведение итогов не позднее Манжеты герметизирующие и укрытия защитные (Узел подключения)Каларский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Манжеты герметизирующие и укрытия защитные (Узел подключения)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно коммерческого предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.110

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1135971/name/61e7d2e07a2e62.08301208

    19.01.2022

    КП_Форма___2_Манжеты_МГ_и_укрытия_УЗМГ__в_тч_для_УП_03.12.2021.xlsx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манжента МГП 108/325 в комплекте: - манжента -2 шт. - хомут стяжной для футляра - 2 шт. - хомут стяжной для трубопровода - 2 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кольца опорно-направляющие ПМТД-тип I 108/325 в комплекте: - кольцо с опорами - 1 шт. - резиновая прокладка - 1 шт. - крепежные изделия"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Опорно-направляющее кольцо DN 100 (наружный диаметр трубопровода с учетом изоляции 268 мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Манжета гермитизирующая МГ 108/530 (наружный диаметр трубопровода с учетом изоляции 268 мм) неразъёмного типа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Укрытие защитное манжеты герметизирующей УЗМГ 108/530 (наружный диаметр трубопровода с учетом изоляции 268 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ОНК 1220/1020 в комплекте с защитными резинотканевыми прокладками"

    Кол-во: 13

    "Позиция 7"

    "Манжета герметизирующая МГ 1220/1020 А-1, тип2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Укрытие защитное УЗМГ 1220/1020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "ОНК 1220/1020 в комплекте с защитными резинотканевыми прокладками"

    Кол-во: 13

    "Позиция 10"

    "Манжета герметизирующая МГ 1220/1020 А-1, тип2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Укрытие защитное УЗМГ 1220/1020"

    Кол-во: 2

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