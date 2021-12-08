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Номер извещения
АП009978
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
s.andreev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреев Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 17:00 GMT +308.12.2021 17:0008.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009978Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009978Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
29.32.30
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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