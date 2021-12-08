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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"

    Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 17:0008.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009978Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009978

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.andreev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 17:00 GMT +308.12.2021 17:0008.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009978Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009978Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009978Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для TOYOTA, Mitsubishi (Проект КС-1) Этап 5.1 КС-1 "Салдыкельская"

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация.zip

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Амортизатор подвески задний правый48531-8Z006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Амортизатор подвески задний левый48541-09290"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Накладка заднего бампера52159-0K290"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Бампер передний52119-0M950"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шпилька ступицы90942-02081"

    Кол-во: 18

    "Позиция 6"

    "Вал карданный задний в сборе 37100-0KG70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Вал карданный передний в сборе37140-0K030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Привод в сборе43430-0K070"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Втулка переднего стабилизатора 48815-0K090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Гайка колесная 909420110990942-01109"

    Кол-во: 18

    "Позиция 11"

    "Защита двигателя51405-KK030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Защита картера №151420-KK010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Защита картера №251410-KK010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Кольцо уплотнительное90208-T0001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Комплект пыльников шруса 04437-0K061 Toyota044370K061"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Рем комплект суппорта04479-60030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Крестовина вала карданного переднего04371-0K110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Крестовина вала карданного 04371-0K120 Toyota043710K120"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Накладка бампера заднего левая 52164-0K030 Toyota521640K030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Накладка бампера заднего правая52163-0K030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Наконечник рулевой тяги45046-09800"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Подшипник ступицы З.М.90366-T0060"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Полуось ведущего моста42311-KK040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Пыльник рулевой рейки45535-69015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Ремень88359-0K010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Рессора задняя48210-0K530"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Решетка радиатора 53112-0K120 Toyota531120K120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Сальник90301-T0043"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Сальник ступицы колеса З.М.90313-T0002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Стекло ветровое56101-0K630"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Амортизатор передний48510-8Z205"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Стойка стабилизатора передняя левая48810-0K010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Стойка стабилизатора, передняя правая 48820-0K030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Трос стояночного тормоза46410-0K120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Трос стояночного тормоза, правый46420-0K290"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Трос стояночного тормоза, левый46430-0K120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Турбокомпрессор в сборе17201-11070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Тяга рулевая45503-0K130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Уплотнитель стекла 56117-KK030 Toyota56117KK030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Уплотнитель стекла56117-KK060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Фонарь противотуманный левый81220-0D110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Обшивка капота53341-0K250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Амортизатор задний4853069485"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Бампер задний 52159-6091252159-60912"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Бампер передний 52119-6094552119-60946"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Болт9011908560"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Болт фланцевый 91673-8062891673-80628"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Брызговик задний правый 76625-6016076625-60160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Брызговик задний, левый 76626-6016076626-60160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Брызговик передний левый 76622-6009076622-60090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Брызговик передний правый 76621-6010076621-60100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Вал рулевой 45220-6014045220-60140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Вал рулевой колонки промежуточный 45203-3531045203-35310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Втулка вала рулевой колонки 45219-3516045219-35160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Втулка стопорная рулевого вала 45817-3505045817-35050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Датчик кислорода8946535670"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Датчик кислородный8946535680"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Датчик контроля уровня передней подвески Лев/Прав89241-60010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Датчик топливо-воздушной смеси8946735110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Клипса крепежная 90467-0618890467-06188"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Кожух рулевой колонки 45025-3537045025-35370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Кожух рулевой колонки 45253-3535045253-35350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Колодки тормозные задние0446660080"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Колодки тормозные передние446535290"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Колонка рулевая в сборе 45250-6A78045250-6A780"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Опора амортизатора4860960060"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Подкрылок передний левый 53876-6004353876-60043"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Подкрылок передний правый 53875-6004353875-60043"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Пружина подвески481316B430"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Радиатор отопителя 87107-3510087107-35100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Решетка радиатора 53101-6041253101-60412"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Стекло лобовое 56111-6047156111-60471"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Стойка передняя4851069415"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Суппорт тормозной левый47750-34030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Суппорт тормозной правый в сборе4773034030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Фара основная левая 81170-6A06181170-6A061"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Фара основная правая 81130-6A23181130-6A231"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Фара противотуманная81221-60071"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Фара противотуманная81211-60151"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Шпилька колесная 909420204990942-02049"

    Кол-во: 24

    "Позиция 81"

    "Шпилька90942-02079"

    Кол-во: 24

    "Позиция 82"

    "Электромотор отопителя8710360330"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Прокладка турбокомпрессора1515A169"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Прокладка турбокомпрессора MN110689MN110689"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Турбина в сборе 1515A170 Mitsubishi 1515A170"

    Кол-во: 1

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