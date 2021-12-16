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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по устройству проезда на новой территории и размещение рабочего места охранника

    Выполнение строительно-монтажных работ по устройству проезда на новой территории и размещение рабочего места охранника

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009977Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно - монтажных работ по устройству проезда на новой территории и размещение рабочего места охранникаг. Фрязино, Московская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009977

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0082480-309-2021

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по устройству проезда на новой территории и размещение рабочего места охранника

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ

    Юридический адрес

    141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а

    Почтовый адрес

    141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а

    Контактный телефон

    +7 495 212-27-45

    Адрес электронной почты

    mto-mzsm@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ленчик Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Фрязино, Московская область

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно - монтажных работ по устройству проезда на новой территории и размещение рабочего места охранника

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.01.202230.01.2022 10:0030.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009977Подведение итогов не позднее Выполнение строительно - монтажных работ по устройству проезда на новой территории и размещение рабочего места охранникаг. Фрязино, Московская область

    Предмет договора

    Выполнение строительно - монтажных работ по устройству проезда на новой территории и размещение рабочего места охранника

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ

    Адрес местонахождения

    141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а

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