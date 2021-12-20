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Номер извещения
АП009975
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на обустройство газовых кустов скважин и строительство внутрипромысловых газопроводов на Бованенковском НГКМ для нужд ООО «Газпромнефть-Развитие»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24585
Адрес электронной почты
OZDZ_BRD@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дзюба Ольга Геннадьевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
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Обустройство газовых кустов скважин и строительство внутрипромысловых газопроводов на Бованенковском НГКМ
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 11:00 GMT +320.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009975Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство газовых кустов скважин и строительство внутрипромысловых газопроводов на Бованенковском НГКМг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Обустройство газовых кустов скважин и строительство внутрипромысловых газопроводов на Бованенковском НГКМ
Официальный сайт, на котором размещена документация
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