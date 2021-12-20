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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на обустройство газовых кустов скважин и строительство внутрипромысловых газопроводов на Бованенковском НГКМ для нужд ООО «Газпромнефть-Развитие»

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на обустройство газовых кустов скважин и строительство внутрипромысловых газопроводов на Бованенковском НГКМ для нужд ООО «Газпромнефть-Развитие»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009975Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство газовых кустов скважин и строительство внутрипромысловых газопроводов на Бованенковском НГКМг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009975

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0088853-115-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на обустройство газовых кустов скважин и строительство внутрипромысловых газопроводов на Бованенковском НГКМ для нужд ООО «Газпромнефть-Развитие»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 24585

    Адрес электронной почты

    OZDZ_BRD@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзюба Ольга Геннадьевна

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обустройство газовых кустов скважин и строительство внутрипромысловых газопроводов на Бованенковском НГКМ

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 11:00 GMT +320.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009975Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство газовых кустов скважин и строительство внутрипромысловых газопроводов на Бованенковском НГКМг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Обустройство газовых кустов скважин и строительство внутрипромысловых газопроводов на Бованенковском НГКМ

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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