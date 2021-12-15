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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ООО «ААУК»

    Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ООО «ААУК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903185Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по добровольному медицинскому страхованиюг. Москва, ул. Верейская, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903185

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ООО «ААУК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32110903185_1.pdf

    5._Обоснование_НМЦД.xlsx

    1._Извещение.pdf

    2._Документация.doc

    3._Техническое_задание.docx

    3.1._Приложения_к_ТЗ.xls

    4._Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО
    Все закупки и тендеры СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО

    Юридический адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Контактный телефон

    +7 495 230-05-50

    Факс

    +7 495 230-05-50

    Адрес электронной почты

    zakupki@ib-ps.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Репкин Денис Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по добровольному медицинскому страхованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 10:00 GMT +315.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903185Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по добровольному медицинскому страхованиюг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 10:0015.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110903185Дата и время вскрытия заявок Услуги по добровольному медицинскому страхованиюг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 17:0017.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903185Подведение итогов не позднее Услуги по добровольному медицинскому страхованиюг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903185Подведение итогов не позднее Услуги по добровольному медицинскому страхованиюг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по добровольному медицинскому страхованию

    Начальная цена

    5 147 556,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Нижний Новгород, г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ААУК
    Все закупки и тендеры ААУК

    Адрес местонахождения

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12.000

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.1

    Страхование медицинское

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111704/name/61ba05a7b6f656.97160021

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование медицинское"

    Кол-во: 97.00000

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