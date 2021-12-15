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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110903185
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ООО «ААУК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Контактный телефон
+7 495 230-05-50
Факс
+7 495 230-05-50
Адрес электронной почты
zakupki@ib-ps.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репкин Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по добровольному медицинскому страхованию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 10:00 GMT +315.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903185Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по добровольному медицинскому страхованиюг. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 10:0015.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110903185Дата и время вскрытия заявок Услуги по добровольному медицинскому страхованиюг. Москва, ул. Верейская, д. 41
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 17:0017.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903185Подведение итогов не позднее Услуги по добровольному медицинскому страхованиюг. Москва, ул. Верейская, д. 41
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по добровольному медицинскому страхованию
Начальная цена
5 147 556,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Нижний Новгород, г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
65.12.12.000
65.12.1
Документация лота
Кол-во: 97.00000
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