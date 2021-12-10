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    Главная / Торги / 628/03.12.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка угля активного древесного марки ДАК ГОСТ 6217-74 с изм.

    628/03.12.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка угля активного древесного марки ДАК ГОСТ 6217-74 с изм.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:3010.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903198Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля активного марки ДАКСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903198

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    628/03.12.21/НСТЭЦ/КО/Э

    Наименование закупки

    628/03.12.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка угля активного древесного марки ДАК ГОСТ 6217-74 с изм.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    03.12.2021 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Протокол____Вн_074_01_74__от_11.01.2022.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова Зарема Ханифовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка угля активного марки ДАК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 15:30 GMT +310.12.2021 15:3010.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903198Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля активного марки ДАКСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 15:3010.12.2021 15:3010.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110903198Дата и время вскрытия заявок Поставка угля активного марки ДАКСалават

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2022 12:0030.01.2022 12:0030.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903198Подведение итогов не позднее Поставка угля активного марки ДАКСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.01.202230.01.2022 12:0030.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903198Подведение итогов не позднее Поставка угля активного марки ДАКСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка угля активного марки ДАК

    Начальная цена

    375 285,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    05.10.1

    Уголь

    Классификатор ОКВЭД2

    05.10.1

    Добыча угля и антрацита

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1130393/name/61ddb8ae73e3d9.77811492

    11.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча угля и антрацита"

    Кол-во: 1.40000

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