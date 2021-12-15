www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110903200
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электромуфтового сварочного аппарата FRIAMAT Prime ECO
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357351, Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Московская, 41
Почтовый адрес
357351, Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Московская, 41
Контактный телефон
+7 87961 2-21-46
Факс
+7 87961 2-21-46
Адрес электронной почты
predgaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лиходиевский Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Московская, д.41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электромуфтового сварочного аппарата FRIAMAT Prime ECO
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электромуфтового сварочного аппарата FRIAMAT Prime ECO
Начальная цена
311 974,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРЕДГОРНЫЙРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО ПРЕДГОРНЫЙРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
357351, Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Московская, 41
28.29.7
28.29.7
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.