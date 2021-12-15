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    Главная / Торги / Поставка электромуфтового сварочного аппарата FRIAMAT Prime ECO

    Поставка электромуфтового сварочного аппарата FRIAMAT Prime ECO

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903200Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электромуфтового сварочного аппарата FRIAMAT Prime ECOПредгорный район, ст. Ессентукская, ул. Московская, д.41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903200

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электромуфтового сварочного аппарата FRIAMAT Prime ECO

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    Документация.doc

    Извещение.docx

    Проект_договора.doc

    Расчет_НМЦ.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Форма_Коммерческое_предложение.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДГОРНЫЙРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ПРЕДГОРНЫЙРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    357351, Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Московская, 41

    Почтовый адрес

    357351, Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Московская, 41

    Контактный телефон

    +7 87961 2-21-46

    Факс

    +7 87961 2-21-46

    Адрес электронной почты

    predgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лиходиевский Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Московская, д.41

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электромуфтового сварочного аппарата FRIAMAT Prime ECO

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903200Подведение итогов не позднее Поставка электромуфтового сварочного аппарата FRIAMAT Prime ECOПредгорный район, ст. Ессентукская, ул. Московская, д.41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электромуфтового сварочного аппарата FRIAMAT Prime ECO

    Начальная цена

    311 974,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРЕДГОРНЫЙРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ПРЕДГОРНЫЙРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    357351, Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Московская, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.29.7

    Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.7

    Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114863/name/61bc9d30b85229.97797092

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления"

    Кол-во: 1.00000

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