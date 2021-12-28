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    Главная / Торги / Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910743Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110910743

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 08:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    PrTKVOZKr_Протокол_ТК_ВОЗ__03_2022_от_19.01.2022_5.2.pdf

    Закупочная_документация__2_.7z

    ИЗМЕНЕНИЯ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    a.vlasova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2021 09:00 GMT +328.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910743Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    07.02.2022 17:0007.02.2022 17:0007.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910743Подведение итогов не позднее Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    07.02.202207.02.2022 17:0007.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910743Подведение итогов не позднее Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Начальная цена

    1 294 636,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1138877/name/61ee3ed2a45ac9.73578878

    24.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф управления 1.2 TCP P121A/B/C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Шкаф управления 1.2 TCP P122A/B/C/D"

    Кол-во: 4

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