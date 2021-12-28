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Номер извещения
32110910743
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 08:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
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Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2021 09:00 GMT +328.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910743Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
07.02.2022 17:0007.02.2022 17:0007.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910743Подведение итогов не позднее Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шкафов управления на ОСК-2 для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Начальная цена
1 294 636,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
27.12
27.12
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 4
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